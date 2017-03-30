Случай в Ласнамяэ: дети швыряли с большой высоты в автобус камни

Мужчина обратился в полицию, но к тому моменту, когда патруль прибыл на место, дети уже убежали. Читатель отметил, что это не первый раз, когда дети развлекаются подобным образом.

Пресс-секретарь Tallinna Linnatranspordi AS Урмас Тооминг заявил, что поскольку к нему информация о происшествии не поступила, то можно предположить, что в этот раз все обошлось.

Для того чтобы выяснить, как правильно вести себя в таких случаях мы обратились в полицию.

Случай прокомментировал руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Юхан Евонен:

Других подобных сообщений на Лаагна теэ зарегистрировано не было. Человек, сообщивший в полицию о детях, кидавших камни, поступил верно.

Если кто-то заметит детей или взрослых людей, которые кидают в транспортные средства камни, либо другие предметы, надо сделать им замечание и позвонить на короткий номер 112, описав место, где это происходит, внешность (возраст, одежда) и направление движения этих людей, если они пытаются скрыться.

Просим родителей поговорить с детьми на эту тему – действия, которые могут кому-то показаться достаточно безобидной шалостью, могут привести к весьма серьезным последствиям.

Предмет, брошенный в транспортное средство либо под колеса, может разбить стекло и нанести повреждения пассажирам, а также привести к тому, что водитель потеряет на какое-то время контроль над транспортным средством, что, особенно в случае с общественным транспортом, может привести к ДТП со многими пострадавшими. Нередки случаи, когда при резком торможении общественного транспорта пассажиры падают и получают повреждения.

Поэтому сейчас в столичном городском транспорте можно видеть наклейки совместной кампании Департамента полиции и погранохраны, Tallinna Linnatranspordi AS и MRP Linna Liinid «Береги себя! Держись крепко!».

Кампанией мы хотим обратить внимание на безопасность пассажиров в общественном транспорте, чтобы пассажиры думали о том, как избежать падения. Так как повреждения при падении получают, в основном, пожилые люди, просим более молодых пользователей общественного транспорта не быть безразличными и уступать место тем, кто больше нуждаются в этом.