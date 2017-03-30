Eurostat: в Эстонии и Литве ВВП на душу населения больше, чем в Латвии

Обобщены последние данные Eurostat о 276 регионах ЕС. Страны Балтии из-за своих небольших размеров на отдельные регионы не поделены.

Самым зажиточным регионом является регион Внутреннего Лондона, где ВВП на душу населения достиг 580% от среднего показателя в ЕС. В Люксембурге он составил 264%, в Гамбургском регионе Германии - 206%, в бельгийском Брюсселе - 205%, в Братиславском регионе Словакии - 188%. В 20 регионах ЕС ВВП на душу населения превышает средний в ЕС по меньшей мере на 50%. Пять из этих регионов находятся в Германии, четыре - в Великобритании, по два - в Нидерландах и Австрии, по одному - в Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Люксембурге, Словакии и Швеции.

Самый низкий в ЕС ВВП на душу населения зарегистрирован в северо-западном регионе Болгарии (29% от среднего в ЕС), в Майотском регионе Франции (32%), центральной части северного и южного регионов Болгарии (по 33%), северо-восточном регионе Румынии (34%). Из 19 регионов ЕС, где ВВП на душу населения не превышает 50% от среднего в ЕС, пять находятся в Болгарии, по четыре - в Венгрии и Польше, три - в Румынии, два - в Греции и один - во Франции.

Данные о покупательной способности используются при решении вопроса о том, какие страны и регионы ЕС могут претендовать на получение средств из Фонда сплочения ЕС. Получить эту поддержку могут регионы, чей ВВП меньше 75% среднего в ЕС, который выражен как 100%."Eurostat рассчитывает ВВП на душу населения, используя искусственные деньги стандартов покупательного паритета, исключающие влияние разницы валютных курсов.