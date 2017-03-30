Политолог Кармо Тюйр: россияне, вышедшие на митинги, телепродукт не потребляют

В России государственные СМИ – не все СМИ, а именно государственные, тут важно не обобщать, – это инструмент не подачи информации, а рассказа о том, кто сегодня враг, а кто друг. Это не журналистика в том смысле, что такие СМИ не пытаются дать более объективную картину – к чему должна стремиться вся журналистика, по крайней мере, теоретически, а получается это на практике или нет – другой вопрос.

Российское ТВ уже пару десятилетий являет собой инструмент подачи выверенной, нужной информации. Массовые беспорядки, аресты и так далее в эту картину не вписываются. Сообщения о протестах не могли появиться сразу: нужно было время, чтобы понять, в какой контекст их ставить, как подавать. В итоге появилось ток-шоу Соловьева, на котором очень грамотно и убедительно объясняли, что это всё технологии Запада, раскачивающего ситуацию в России, что Запад применяет двойные стандарты и так далее.

Как повлияет замалчивание на ситуацию? Зависимость протестной активности от того, что говорит или не говорит ТВ, довольно слабая: протесты не были вызваны телевидением – и ТВ не особенно влияет на тех, кто вышел на улицы. Эти люди российский телепродукт не потребляют. Они больше общаются в Сети, в частности, через социальные сети, и получают информацию от друзей. У российской интеллигенции издавна принято вообще не иметь дома телевизора, иначе говоря, не иметь инструмента воздействия как такового.

С точки зрения власти ситуация под контролем, потому что основной электорат, источник стабильности, так сказать, получает информацию в основном через телевидение – это 80 процентов россиян. На них надо влиять хорошо выверенными дозами правильной информации. Так что корреляции между замалчиванием и самими протестами все-таки нет.

Иногда говорят, что советские люди обладают иммунитетом к пропаганде, потому что в СССР каждый понимал: по ТВ не говорят всей правды. К сожалению, этот эффект наблюдался только в перестроечные и постперестроечные времена, когда, действительно, все знали, что ТВ врет. В те времена многие сами активно искали информацию. Сегодня население России делится на две части. Одна по-прежнему ищет информацию сама – это слушатели «Эха Москвы», например, или читатели «Ведомостей»; они не верят даже «Эху Москвы» и «Ведомостям», они привыкли анализировать информацию. Основная масса верит тому, что показывают по телеку. Эти люди лишились иммунитета, увы.

Но дело не только в этом. Может, иногда люди и не верят государственным СМИ, но эти СМИ создали эффектный фильтр восприятия: «Да, они врут – но ведь все врут. Весь мир врет, все политики врут, но эти вруны – они хотя бы наши». Как, помните, президент Франклин Рузвельт сказал про никарагуанского диктатора Сомосу: «Он сукин сын, но он наш сукин сын!»