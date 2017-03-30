Ассоциация клубов одобрила предложенную УЕФА реформу еврокубков: Лигу чемпионов ожидают перемены

Ключевым изменением в формате Лиги чемпионов станет автоматическое попадание в групповой этап турнира четырех сильнейших клубов из четырех ассоциаций с самым высоким рейтингом. Сейчас это Англия, Испания, Италия и Германия. Это также будет означать, что половина из 32-х участников турнира будет представлена четырьмя странами.

"Без сомнений, реформа еврокубков - очень хорошая новость для всех клубов Европы. Я полностью уверен, что все в европейском клубном футболе выиграют от этой реформы. Это справедливое, качественное и серьезное решение, которое говорит о нашей солидарности в европейском клубном футболе. Реформа сделает Лигу чемпионов более эмоциональной и сильной, чем когда-либо", - цитирует агентство "Р-Спорт" главу ECA и председателя правления мюнхенской "Баварии" Карла-Хайнца Румменигге.

Исполком УЕФА принял ряд поправок по изменению принципов отбора в еврокубковые турниры на сезоны-2018/19, 2019/20 и 2020/21 в августе прошлого года.

В октябре Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) приостановила действие меморандума о взаимопонимании с УЕФА в знак протеста против этих реформ. Позднее стороны создали рабочую группу по урегулированию разногласий.

Ранее сообщалось, что руководители английских топ-клубов и американский миллиардер Стивен Росс провели тайные переговоры о создании новой европейской Суперлиги, которая может заменить Лигу чемпионов.

При этом бывший глава УЕФА Мишель Платини, напротив, ратовал за расширение главного еврокубка за счет упразднения второстепенного, которым является Лига Европы.