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«Арабская весна», «майдан», «хаос»: Путин высказался насчет митингов «Он нам не Димон»

Rus.Postimees.ee
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Владимир Путин. | ФОТО: Alexei Nikolsky/Alexei Nikolsky/TASS

Россияне дождались реакции первых лиц государства на массовые протесты, прошедшие по всей стране 26 марта. Президент Владимир Путин прокомментировал антикоррупционные акции, отвечая в четверг, 30 марта, на пленарном заседании проходящего в Архангельске IV Международного арктического форума «Арктика - территория диалога» на вопрос о задержаниях на митингах, сообщает Newsru.com.

"Я лично выступаю за то, чтобы вопросы борьбы с коррупцией были в центре внимания общественности. Единственное: я считаю неправильным, что какие-то политические цели используют это для раскрутки на политической арене в преддверии выборов. Это инструмент "арабской весны": мы очень хорошо знаем, к чему это привело. Это же стало поводом для государственного переворота на Украине", - цитирует главу государства ТАСС. Всем хорошо известно, "в какой хаос погрузили эти события нашего соседа", добавил президент.

"Все должны действовать в ходе политических процессов в рамках закона. Все, кто выходит за рамки этого закона, должны нести наказание в соответствии с российским законодательством", - приводит слова Путина "Интерфакс".

В то же время президент осудил заявления западных стран в связи с массовыми задержаниями демонстрантов.

"Постановка вопросов такого рода, обращения к России такого рода мы считаем чисто политизированными вопросами с целью оказания какого-то давления на внутриполитическую жизнь в стране", - заявил глава государства.

26 марта в десятках российских городов прошли акции "Он нам не Димон", их участники призывали расследовать деятельность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. 2 марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование "Он вам не Димон" - о "тайной империи" главы правительства, якобы построенной им на "пожертвования" олигархов и кредиты госбанков при помощи некоммерческих фондов, в которые было переведено примерно 70 миллиардов рублей.

Во многих городах протестные акции закончились массовыми задержаниями. Так, в Москве было задержано более тысячи человек, в том числе инициатор митингов Навальный, которого суд арестовал на 15 суток.

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