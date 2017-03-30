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Эстонский олимпийский комитет окажет финансовую поддержку 89 молодым спортсменам

Sports.ee
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ФОТО: Mihkel Maripuu

Эстонский олимпийский комитет запускает систему поддержки молодежного спорта высших достижений. В ее рамках ежегодно будет оказываться финансовая помощь в размере 2000 евро спортсменам в возрасте 14-22 лет, которые могут в будущем достичь больших успехов в профессиональном спорте.

В этом году деньги будут выделены 89 молодым спортсменам в 20 спортивных дисциплинах, пишет rus.err.ee.

При выборе спортсменов, которым будет оказана поддержка, ЭОК консультировался со спортивными федерациями.

"Наша цель – предложить поддержку подающим надежды молодым спортсменам, чтобы повысить их конкурентоспособность среди ровесников и упростить переход во взрослый спорт, и есть надежда, что благодаря этим мерам спортсмены не бросят профессиональный спорт, перейдя в новую возрастную категорию", – сказал Тыну Тынисте, возглавляющий комиссию Эстонского олимпийского комитета по спорту высших достижений.

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