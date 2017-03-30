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СМИ: Саакашвили дважды оконфузился на Мальте

Rus.Postimees.ee
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Михаил Саакашвили. | ФОТО: Pacific Press/Pacific Press/Sipa USA

Бывший губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили дважды попал в неловкую ситуацию на конгрессе Европейской народной партии на Мальте, пишет издание «Обозреватель».

Отмечается, что на странице в фейсбуке Саакашвили выложил фотографию, на которой видно, что политик занял место лидера голландской партии «Христианско-демократический призыв» Сибранда ван Хаерсмы Бума, сообщает Газета.ru.

«Возможно, таким образом бывший председатель Одесской областной госадминистрации хотел быть поближе к президенту Украины Петру Порошенко, которого посадили перед представителем Нидерландов», — отмечает издание. Позднее табличку поменяли.

Изданию также стало известно, что на конгрессе Саакашвили зарегистрировался как председатель грузинской партии «Единое национальное движение».

Этим поступком возмутился лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко, сообщает РИА Новости.

"На конгрессе Европейской народной партии на Мальте Саакашвили зарегистрировался делегатом от Грузии. О, какой лжец! От грузин бегает как заяц, чтобы его не посадили за убийства и коррупцию, а украинцам врет о любви к Украине", — прокомментировал Ляшко в Facebook.

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