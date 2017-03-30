Переезд отменяется: в Нарве через два года построят колледж Академии МВД

Решение исходит как из интересов Академии, так и из потребностей Ида-Вирумаа и жителей региона, сообщил пресс-секретарь правительства. Цель правительства — реализовать проект развития SKA в Нарве в 2019 году.

"Для правительства важно, чтобы от учреждения в Нарве колледжа Академии МВД был выигрыш не только в виду многосторонней учебной среды в сфере внутренней безопасности, но чтобы выиграло бы и местное население, - сказал премьер-министр Юри Ратас. - Учреждение Нарвского колледжа стало бы позитивным сигналом того, что правительство ценит развитие Ида-Вирумаа и считает жизненную среду там столь же важной, как и во всех регионах Эстонии".

"Решение правительства имеет принципиальное значение для увеличения присутствия Эстонской республики на местах, это решение будет способствовать реальному росту безопасности в регионе уже через два года, ведь в Нарве постоянно будут находится 150 кадетов и полицейских", - отметил министр юстиции Урмас Рейнаслу.

По словам министра внутренних дел Андреса Анвельта, учреждение в Нарве колледжа Академии МВД оказывает поддержку прежним направлениям развития, предоставляя кадетам и госслужащим новые перспективы практики и обучения и повышая эффективность учебного предмета внутренней обороны в гимназиях Ида-Вирумаа.

По словам ректора Академии внутренней обороны Катри Райк, создание в Нарве колледжа стало бы лучшим компромиссом. «Это согласовалось бы с планами развития академии и отвечало бы городским интересам Нарвы», - сказала Райк.