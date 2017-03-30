В Венеции задержали четырех человек, договаривавшихся заложить бомбу на мосту Риальто

Итальянская полиция задержала в Венеции четырех граждан Косово, один из которых, согласно перехваченному телефонному разговору, предлагал взорвать мост Риальто - самый известный мост города и древний мост через Гранд- канал, передает Mediaset.it.
Как заявил прокурор Венеции Адельчи д'Ипполито, был перехвачен телефонный разговор, в ходе которого один из задержанных сказал: "Вы попадете прямо в рай, благодаря неверным Венеции. Заложите бомбу на Риальто", передает AP. В перехваченном разговоре один из косоваров говорит, что он ждет теракта, выражает готовность умереть и клянется Аллахом.
При обыске квартиры выяснилось, что подозреваемые готовились к преступлению: тренировались физически и изучали видео исламских экстремистов о том, как отрезать головы ножом. Кроме того, пишет Corriere del Veneto, они пытались изготовить самодельные взрывные устройства.
Ипполито отметил влияние на всех задержанных идеологии "Исламского государства" и сказал, что они находились под впечатлением теракта в Лондоне 22 марта.
Мэр Венеции Луиджи Брагнаро сказал, что все задержанные - 24-летний житель провинции Тревизо, а также 25-летний и 27-летний жители Венеции - имели разрешение на проживание в стране; двое из них работали официантами.
Рейд прошел около четырех часов ночи в здании рядом с театром "Ла Фениче". Кроме того, полиция провела обыски на 12 объектах - 10 в историческом центре Венеции, а также в Местре (район в Венеции) и в провинции Тревизо (севернее Венеции), там было найдено оружие. Поводом для разработки стала оперативная информация о религиозной исламистской ячейке.
Помимо трех упомянутых косоваров задержан также один несовершеннолетний, также из Косово, уточняет Leggo.
Один из лидеров правой партии "Лига Севера" Маттео Сальвини, комментируя инцидент, призвал "перекрыть границы страны и контролировать въезд и выезд, потому что завтра может быть уже слишком поздно", передает La Nuova di Venezia.
Мост Риальто, возведенный в XVI веке, - символ города, один из четырех мостов через Гранд-канал, едва ли не главный туристический маршрут в Венеции. В последние годы итальянская полиция неоднократно задерживала исламистов, подозреваемых в вербовке борцов за джихад в Сирии и Ираке и планировавших атаки в Италии.
Напомним, что "Исламское государство" взяло на себя ответственность за атаку 22 марта в центре Лондона возле здания парламента Великобритании, в результате которой погибли четыре человека и пострадали 29 человек десяти национальностей.