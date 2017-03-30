В Венеции задержали четырех человек, договаривавшихся заложить бомбу на мосту Риальто

Как заявил прокурор Венеции Адельчи д'Ипполито, был перехвачен телефонный разговор, в ходе которого один из задержанных сказал: "Вы попадете прямо в рай, благодаря неверным Венеции. Заложите бомбу на Риальто", передает AP. В перехваченном разговоре один из косоваров говорит, что он ждет теракта, выражает готовность умереть и клянется Аллахом.

При обыске квартиры выяснилось, что подозреваемые готовились к преступлению: тренировались физически и изучали видео исламских экстремистов о том, как отрезать головы ножом. Кроме того, пишет Corriere del Veneto , они пытались изготовить самодельные взрывные устройства.

Ипполито отметил влияние на всех задержанных идеологии "Исламского государства" и сказал, что они находились под впечатлением теракта в Лондоне 22 марта.

Мэр Венеции Луиджи Брагнаро сказал, что все задержанные - 24-летний житель провинции Тревизо, а также 25-летний и 27-летний жители Венеции - имели разрешение на проживание в стране; двое из них работали официантами.

Рейд прошел около четырех часов ночи в здании рядом с театром "Ла Фениче". Кроме того, полиция провела обыски на 12 объектах - 10 в историческом центре Венеции, а также в Местре (район в Венеции) и в провинции Тревизо (севернее Венеции), там было найдено оружие. Поводом для разработки стала оперативная информация о религиозной исламистской ячейке.

Помимо трех упомянутых косоваров задержан также один несовершеннолетний, также из Косово, уточняет Leggo .

Один из лидеров правой партии "Лига Севера" Маттео Сальвини, комментируя инцидент, призвал "перекрыть границы страны и контролировать въезд и выезд, потому что завтра может быть уже слишком поздно", передает La Nuova di Venezia .

Мост Риальто, возведенный в XVI веке, - символ города, один из четырех мостов через Гранд-канал, едва ли не главный туристический маршрут в Венеции. В последние годы итальянская полиция неоднократно задерживала исламистов, подозреваемых в вербовке борцов за джихад в Сирии и Ираке и планировавших атаки в Италии.