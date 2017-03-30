В пробах еще четверых российских олимпийцев обнаружен туринабол

Метательницы молота Беспалова и Ханафеева заняли на Играх в Лондоне 11-е и 16-е места соответственно. Валюкевич стала восьмой в тройном прыжке. Штангист Аккаев был заявлен в весовой категории до 105 кг, но снялся с соревнований из-за травмы спины, пишет newsru.com.

В допинг-пробах спортсменов было обнаружено запрещенное вещество туринабол. МОК обязал атлетов вернуть олимпийскую атрибутику.

В ноябре прошлого года МОК уже лишил Аккаева бронзовой медали Игр 2008 года в Пекине также после обнаружения в его допинг-пробе туринабола.

По итогам перепроверки допинг-проб с Игр 2008-го и 2012 годов за нарушение антидопинговых правил у российских спортсменов в общей сложности уже было отобрано 25 олимпийских медалей. Санкции были применены к 32 атлетам из РФ.