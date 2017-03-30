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В пробах еще четверых российских олимпийцев обнаружен туринабол

Sports.ee
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Запрещенные препараты (допинг). | ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты российских легкоатлеток Марии Беспаловой, Виктории Валюкевич, Гульфии Ханафеевой, а также тяжелоатлета Хаджимурата Аккаева, показанные ими на Олимпийских играх 2012 года, после перепроверки допинг-проб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Метательницы молота Беспалова и Ханафеева заняли на Играх в Лондоне 11-е и 16-е места соответственно. Валюкевич стала восьмой в тройном прыжке. Штангист Аккаев был заявлен в весовой категории до 105 кг, но снялся с соревнований из-за травмы спины, пишет newsru.com.

В допинг-пробах спортсменов было обнаружено запрещенное вещество туринабол. МОК обязал атлетов вернуть олимпийскую атрибутику.

В ноябре прошлого года МОК уже лишил Аккаева бронзовой медали Игр 2008 года в Пекине также после обнаружения в его допинг-пробе туринабола.

По итогам перепроверки допинг-проб с Игр 2008-го и 2012 годов за нарушение антидопинговых правил у российских спортсменов в общей сложности уже было отобрано 25 олимпийских медалей. Санкции были применены к 32 атлетам из РФ.

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