Toyota отзывает по всему миру почти три миллиона автомобилей

Отзывная кампания коснется седана Toyota Corolla девятого (E120, E130) и десятого (E140, E150) поколений, а также кроссовера Toyota RAV4. В этих автомобилях могут быть установлены подушки безопасности с неисправными насосами. Всего около 750 тыс. машин будет отозвано в Японии, 650 тыс. в Китае, 1,16 млн в Океании и на Ближнем Востоке, передает newsru.com со ссылкой на ТАСС.

Напомним, корпорация Takata оказалась в центре скандала в 2014 году, а первые крупные отзывы начались еще в 2013-м. Как установили в ходе длительного расследования власти США, изготовленные японской фирмой подушки безопасности из-за неисправности при аварии могут не раскрыться правильно, а лопнуть или же выстрелить в находящихся в салоне автомобиля людей кусочками металла. Из-за таких инцидентов в мире погибли по меньшей мере 16 человек, более 180 получили ранения, как минимум 11 смертей приходятся на США (последний известный случай произошел в сентябре).

В конце февраля Takata на судебных слушаниях в Детройте официально признала себя виновной в мошенничестве в связи с неисправностью подушек безопасности и согласилась выплатить властям США 1 млрд долларов в качестве штрафов и компенсаций всем пострадавшим.

По всему миру из-за проблем с подушками безопасности Takata уже отозвано более 100 млн автомобилей.