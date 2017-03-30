Россия не изменит заявку на расширение границ шельфа в Арктике, несмотря на претензии Дании

"Мы свою заявку менять не планируем", - сказал он. "Те данные, которые представлены, те границы, которые мы представили в комиссию ООН, сохраняются. Нам очень важно здесь четко обосновать свою позицию - почему мы считаем, что датская заявка в данном случае не совсем корректна", - отметил министр.

Дания представила заявку позднее других арктических государств, при этом материалы, предложенные границы шельфа и обоснование расширения пересекаются с данными других государств, пояснил министр. "На самом деле датская заявка пересекается не только с российской заявкой, но и с другими, еще пока непредставленными, с границами других арктических государств - это геологи на встречах очень часто сейчас обсуждают, - напомнил он.

Министр отметил, что процесс обсуждения российской заявки на расширение границ шельфа уже запущен и проходит на уровне министерств иностранных дел, пишет newsru.com.

Сергей Донской презентовал заявку РФ на расширение континентального шельфа в Северном Ледовитом океане в комиссии ООН 9 февраля 2016 года. Тогда Донской сообщил, что Российская Федерация провела консультации с Данией и Канадой по данному вопросу и достигла понимания, что Россия, Дания и Канада не возражают против рассмотрения комиссией ООН заявки.

В целом районы, на которые претендует Россия, охватывают геоморфологический шельф российских арктических окраинных морей, часть Евразийского бассейна (котловины Нансена и Амундсена, хребет Гаккеля), центральную часть Амеразийского бассейна в составе котловины Макарова и Комплекса Центрально-Арктических подводных поднятий.

Заявка на установление внешней границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане исходит из научного понимания, что составные части комплекса Центрально-Арктических подводных поднятий имеют континентальную природу и относятся к подводным возвышенностям, являющимся естественными компонентами материковой окраины.

Спорные территории, в частности, находятся в районах котловины Амундсена, хребта Ломоносова, котловин Макарова и Подводников, поднятия Менделеева - между арктическими владениями Российской Федерации и Королевства Дания. Помимо этого, не урегулированы вопросы делимитации в районах котловины Макарова и поднятия Менделеева между Россией и Канадой.

Форум "Арктика - территория диалога" является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив арктического региона. Он призван объединить усилия международного сообщества для эффективного развития Арктики. Участники форума, который проводится с 2010 года, обсуждают повышение уровня жизни на арктических территориях, развитие транспортной системы, вопросы экологии.

Участие в IV Международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога", который проходит в Архангельске, принимают около 1,5 тыс. человек из России и других стран.