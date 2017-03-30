ФИФА расширит квоту европейских сборных на ЧМ-2026

Решение было принято в Цюрихе на заседании бюро Совета ФИФА, состоящего из президента организации и шести глав конфедераций. На заседании распределяли квоты на чемпионат мира 2026 года, где впервые выступят 48 сборных.

ФИФА рекомендует распределить места на ЧМ-2026 следующим образом: Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) — 16, Африканская конфедерация футбола (КАФ) — 9, Азиатская конфедерация футбола (АФК) — 8, Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) — 6, Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) — 6, Конфедерация футбола Океании (ОФК) — 1. Еще две путевки будут разыграны в турнире плей-офф между шестью командами.

Эту рекомендацию представят на ратификацию Совету ФИФА на заседании в Бахрейне 9 мая.

23-й чемпионат мира по футболу пройдет летом 2026 года. Место проведения турнира будет определено позднее. Решение о расширении числа участников турнира было принято 10 января.