ИТ-предприятие CGI создало новую программу для совершения быстрых платежей в еврозоне

Созданная компанией CGI программа предлагает европейским банкам и поставщикам платежных услуг быстрые переводы денег в реальном времени, которые будут осуществлены за считанные секунды. Новая система также помогает избежать вероятности отмывки денег и финансовых махинаций.

«На сегодняшний день ситуация такова, что согласно стандартам проведения европейских платежей, деньги на счет получателя поступают не позднее следующего расчетного дня – это правило действует по всей Европе. Такие темпы перевода средств не отвечают принципам современной экономики и бизнеса, которые ориентированы на стремительное реагирование и принятие быстрых решений», - сказал руководитель по развитию бизнеса CGI Eesti Март Мяэ.

«Мы предлагаем программу для совершения быстрых платежей SEPA, поскольку у банков и поставщиков платежных услуг есть большой интерес. Мы надеемся, что в ближайшее время к новой программе присоединятся большинство банки Евросоюза, которые смогут предложить клиентам более качественные услуги и уменьшить нагрузку на имеющиеся системы банковских платежей, - отметил он. - Для клиентов совершение быстрых платежей в зоне SEPA не повлечет за собой дополнительные расходы, поскольку тут для международных платежей действуют те же правила, что и для внутренних».

По словам Мяэ, это означает, что стоимость международного платежа SEPA должна быть такой же, как и внутреннего, и банки не могут взимать с получателя денег дополнительную плату.

«Это решение можно использовать как отдельную систему для обработки данных в реальном времени или для дополнения уже имеющейся системы обработки платежей SEPA», – добавил Март Мяэ. - Решение можно предлагать клиентам и как часть общей системы CGI, если они хотят сменить имеющуюся систему обработки платежей».

По подтверждению Марта Мяэ, CGI в реальном времени предлагает услугу круглосуточной поддержки платежей SEPA как открывающим аккредитив банкам, так и получающим по аккредитивам деньги банкам. Услуга включает в себя различные возможности, в том числе банковскую защиту CGI, которая позволяет с помощью отслеживания сделок исключить опасность отмывания денег и финансовых махинаций. В программе используются новейшие технологические возможности (с открытым кодом), поэтому отсутствует необходимость приобретать дорогие лицензии у третьих лиц.

CGI Eesti входит в созданный 1976-м году CGI Grupp, который является пятым по величине в мире независимым предприятием, связанным с инфотехнологиями и бизнес-процессами. В концерне работают около 68 000 человек. Предприятие предлагает профессиональное бизнес- и ИТ-консультирование, интегрирование систем, развитие и обслуживание приложений, администрирование инфраструктуры и еще 150 услуг и решений.