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В Литве объявили о находке акта о независимости страны, утерянного много лет назад

BNS
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Флаг Литвы. | ФОТО: Scanpix

Оригинал акта о независимости Литвы, утерянный более 70 лет назад, обнаружился в Германии. Его нашел профессор Университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис в дипломатическом архиве ФРГ.

МИД Германии в четверг подтвердил, что обнаруженный в его архиве документ является постановлением Литовского Совета от 16 февраля 1918 года о восстановлении независимого Литовского государства, и поздравил литовцев с этой находкой.

"Какая замечательная находка! Это прекрасная новость для наших друзей из Литвы. Мы радуемся вместе с вами", - говорится в комментарии МИД Германии. Его передали BNS представители министерства и посольства Германии в Вильнюсе.

Как говорится в сообщении, Политический архив министерства сразу же занялся анализом документов и установил, что это "постановление, которое составил Литовский Совет, во время заседания 16 февраля 1918 года единогласно постановивший направить Германии и другим государствам письма с просьбой о признании Литовского государства".

Документ с подписями сигнаторов в среду нашел в архиве профессор Университета Витаутаса Великого Людас Мажилис. Литовские дипломаты сейчас выясняют правовой статус документа и возможности обратиться к Германии с просьбой передать документ Литве.

Где находятся другие экземпляры Акта о независимости Литвы, неизвестно.

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