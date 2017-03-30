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Таллинн начал строительство велосипедной дорожки вдоль Палдиского шоссе

BNS
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ФОТО: Mihkel Maripuu

Таллинн начал строительство велосипедно-пешеходной дорожки на участке Палдиского шоссе от улицы Ярвекалда до улицы Тяхеторни.

Это совместный проект города Таллинна, Харкуской и Сауэской волостей, реализация которого создаст единую сеть таких дорожек в столице и указанных волостях, сообщила горуправа Таллинна. Проект финансируется из средств Европейского фонда регионального развития, бюджетов Таллинна, Харкуской и Сауэской волостей.

В ходе строительства будет реконструирован также перекресток улицы Ярвекалда и Палдиского шоссе, на нем будут установлены светофоры. Изменится организация движения на перекрестке улиц Астангу и Мооналао.

Длина участка - 1,9 км, стоимость работ - 677,5 тысячи евро. Срок завершения работ – 1 июля этого года.

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