Таллинн начал строительство велосипедной дорожки вдоль Палдиского шоссе

Это совместный проект города Таллинна, Харкуской и Сауэской волостей, реализация которого создаст единую сеть таких дорожек в столице и указанных волостях, сообщила горуправа Таллинна. Проект финансируется из средств Европейского фонда регионального развития, бюджетов Таллинна, Харкуской и Сауэской волостей.

В ходе строительства будет реконструирован также перекресток улицы Ярвекалда и Палдиского шоссе, на нем будут установлены светофоры. Изменится организация движения на перекрестке улиц Астангу и Мооналао.

Длина участка - 1,9 км, стоимость работ - 677,5 тысячи евро. Срок завершения работ – 1 июля этого года.