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В шиномонтажных мастерских начали образовываться очереди

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix

Департамент шоссейных дорог призывает автомобилистов начать "переобувать" свои машины, но в шиномонтажных мастерских наплыва, как зимой, пока нет, хотя очереди потихоньку образуются, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

У обычной шиномонтажной мастерской в столичном районе Мустамяэ уже образовалась небольшая очередь, и как признается заведующий – это рядовая картина в последние дни.

"Замена потихоньку началась. Люди едут и сейчас мы работаем с утра до вечера без перерывов, такая ситуация продлится до конца апреля – начала мая", – сказал руководитель автосервиса Gekkon Дмитрий Бабушкин.

Департамент шоссейных дорог напоминает, что в теплую и сухую погоду поездка на шипованной резине приводит к разрушению проезжей части, что в итоге приводит к необходимости ремонта дорожного полотна, а оно затем превращается в пыль, которой дышат горожане при сухой погоде.

По закону, на шипованной резине можно ездить до 31 марта, однако если водитель сомневается в погодных условиях, то он может не менять покрышки до 30 апреля.

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