Тяжелая авария на шоссе Таллинн-Нарва: погиб человек

Трагический случай произошел около 22.00 на 117-м км шоссе Таллинн-Нарва: автомобиль вылетел с дороги и перевернулся через крышу, водитель погиб, сообщила Идаская префектура.

По предварительным данным, ехавший со стороны Таллинна водитель автомобиля Toyota по неизвестным причинам потерял управление и выехал на встречную полосу, после чего машина вылетела с дороги и перевернулась. Находившийся за рулем 47-летний мужчина получил настолько тяжелые травмы, что медикам не удалось спасти его жизнь.

Водитель был в машине один, по предварительным данным, он не был пристегнут ремнем безопасности. Дорога в месте ДТП была сухой.

По словам фотографа Virumaa Teataja, который был на месте происшествия, на этом участке дороги есть небольшой поворот. Дорожные условия были очень хорошими, дорожная разметка на этом участке маркирована.

По словам представителя Идаской префектуры Агура Техвера, очевидно, ДТП могло бы закончиться не столь трагически, если бы водитель использовал средства безопасности в соответствии с требованиями.

"Использование средств безопасности в соответствии с требованиями снижает тяжесть возможных повреждений при попадании в ДТП и может спасти вам жизнь", - подчеркнул Техвер.

Подробности ДТП, в том числе вопрос о возможном опьянении водителя, выяснятся в ходе уголовного производства, которое проводит Идаская префектура под руководством Вируской окружной прокуратуры.