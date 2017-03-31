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Экс-советник Трампа готов дать показания о связях с РФ, но при одном условии

Rus.Postimees.ee
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Майкл Флинн | ФОТО: CARLOS BARRIA/REUTERS/Scanpix

Экс-советник Трампа по безопасности добивается неприкосновенности от уголовного преследования в обмен на показания по делу о связях Дональда Трампа с Россией, сообщает Deutsche Welle.

Майкл Флинн, вынужденный уйти в отставку с должности советника президента США по вопросам национальной безопасности из-за попытки утаить связи с властями России, обсудил с различными комитетами Конгресса возможную дачу показаний в рамках расследований связей предвыборного штаба Дональда Трампа с РФ. Об этом адвокат Флинна сообщил в четверг, 30 марта.

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией, сообщило в этой связи, что в обмен на показания Флинн добивается неприкосновенности от Федерального бюро расследований (ФБР) и комитетов по разведке Сената и нижней палаты Конгресса США. Последняя опровергла эти сообщения, ФБР отказалось давать комментарии, а комитет Сената не ответил на запрос, отмечает агентство Reuters.

По словам адвоката Флинна, Роберта Келнера, в отношении его подзащитного выдвигаются "необоснованные требования" со стороны членов Конгресса США и других политиков, добивающихся проведения против него уголовного расследования. "Генералу Флинну есть, что сказать, и он очень хочет это сделать, если ему позволят обстоятельства", - цитирует Келнера агентство AP. Адвокат подчеркнул, что в такой ситуации "резонно" было бы настаивать на гарантиях того, что Флинн не подвергнется уголовному преследованию.

Анонимный источник агентства в Конгрессе подтвердил, что переговоры Флинна с комитетом Сената по разведке включают и вопрос неприкосновенности.

ФБР и комитеты по разведке Сената и палаты представителей Конгресса США расследуют обвинения в отношении штаба Дональда Трампа, касающиеся его возможных связей с Россией, а также кибератаки на предвыборный штаб Демократической партии США, совершенные в преддверии президентских выборов. Помимо Флинна, еще четыре советника Трампа уже выразили готовность пообщаться с комитетами Конгресса по разведке. Так, комитет Сената уже пригласил на беседу в рамках этого дела не менее 20 человек.

Майкл Флинн подал в отставку с поста советника Трампа 14 февраля после публикаций в СМИ о том, что он, не имея соответствующих полномочий, по телефону обсуждал санкции Вашингтона с послом РФ Сергеем Кисляком. Затем Флинн ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса, заявив ему, что никогда не обсуждал с Кисляком проблему санкций против Кремля.

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