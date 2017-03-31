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Владелец шиномонтажной мастерской: не стоит торопиться с заменой зимней резины

Rus.Postimees.ee
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На зимних шинах можно ездить до 31 марта, а в случае зимних погодных условий - до 30 апреля. | ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Весной все хотят как можно быстрее сменить зимнюю резину на летнюю, но, по словам члена правления Rehvid Pluss Индрека Кермона, торопиться все же не стоит, пишет Tarbija.

"Сейчас вовсю идет замена зимней резины, но все же такого ажиотажа, как осенью, нет", - сказал Кермон.

Он напомнил автовладельцам, что прежде, чем менять шины, необходимо убедиться, что по ночам уже нет заморозков и на дорогах больше нет льда, который может образоваться из-за влажности или после дождя.

"Люди не знают, что в случае сохранения зимних погодных условий на зимних шинах можно ездить до конца апреля. На самом деле для спешки никаких причин нет", - добавил Кермон.

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