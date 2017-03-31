Владелец шиномонтажной мастерской: не стоит торопиться с заменой зимней резины

"Сейчас вовсю идет замена зимней резины, но все же такого ажиотажа, как осенью, нет", - сказал Кермон.

Он напомнил автовладельцам, что прежде, чем менять шины, необходимо убедиться, что по ночам уже нет заморозков и на дорогах больше нет льда, который может образоваться из-за влажности или после дождя.

"Люди не знают, что в случае сохранения зимних погодных условий на зимних шинах можно ездить до конца апреля. На самом деле для спешки никаких причин нет", - добавил Кермон.