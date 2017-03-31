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Кальюлайд - реформистам: усидеть на двух стульях не получится

Rus.Postimees.ee
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Раймонд Кальюлайд. | ФОТО: Eesti Keskerakond

По мнению члена правления Центристской партии, старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, Партии реформ следовало бы определиться: она за транзит или против него. Усидеть на двух стульях не получится.

Реформист Денис Бородич сказал в четверг в интервью порталу Rus.Postimees, что Эстония и Россия должны общаться и развивать экономическое сотрудничество. По мнению Раймонда Кальюлайда, это заявление попахивает лицемерием.

«Не прошло и недели, как реформистка Кейт Пентус-Розиманнус обвинила членов экономической комиссии Рийгикогу в сепаратизме из-за их планов отправиться в Москву на транспортный форум, как уже Партия реформ заговорила о значимости транзита. Попытки говорить одной аудитории одно, а другой – другое обречены на провал. Двойные стандарты ни к чему хорошему не приведут», - сказал Кальюлайд.

По его словам, переход в оппозицию не изменил реформистов, которые продолжают пугать своих избирателей Россией.

«За долгие годы нахождения у власти Партия реформ привыкла к тому, что запугивание Россией помогает ей набирать политические очки. Но времена изменились и большинство политиков понимает, что транзитный сектор в Эстонии не восстановить без контактов с российскими партнерами», - сказал Кальюлайд.

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