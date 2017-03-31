С апреля вырастут пенсии

Государственные пенсии, которые будут выплачены в апреле, уже проиндексированы, то есть пересчитаны.

Размер своей новой пенсии начиная с завтрашнего дня можно будет узнать на государственном портале eesti.ee. Порядок действий следующий: eesti.ee - avaleht → e-teenused → kodanikule → toetused ja sotsiaalabi → minule makstav pension, toetused ja hüvitised.

За дополнительной информацией можно обращаться в Департамент социального страхования и по инфотелефону индексации пенсий 661 0551.

В этом году размер пенсионного индекса равняется 1,051. В результате индексации пенсии увеличатся в среднем на 5,1 процента для 417 500 пенсионеров. На сколько конкретно вырастет пенсия, будет зависеть от пенсионного стажа.

В результате индексации базовая часть пенсии - 161,9 евро (в 2016 году она равнялась 153,3 евро), а годовая оценка - 5,767 евро (против 5,514 евро в прошлом году). Ставка народной пенсии поднимется со 167,40 евро до 175,94 евро.

Для примера: средняя пенсия для человека с 44-летним стажем вместо прежних 395,92 евро составит 415,65 евро.