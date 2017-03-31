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Пентагон прокомментировал учения в Германии с «русскими» статистами

Rus.Postimees.ee
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Учения. Снимок иллюстративный. | ФОТО: PEETER KÜMMEL/SAKALA

Учения войск США в Германии, в которых будут задействованы «русскоязычные статисты», не являются подготовкой к каким-либо действиям. Об этом сообщил представитель совместного многонационального центра по подготовке военнослужащих в Германии капитан сухопутных сил США Крис Брэдли, передает РИА «Новости».

«В нашем центре мы стараемся готовить военнослужащих наиболее близкими к реальности способами, чтобы гарантировать, что они смогут действовать во многих различных ситуациях», — сказал Брэдли, сообщает Газета.ru.

Он подчеркнул, что американские солдаты и союзники должны уметь решать весь спектр проблем, с которыми они могут столкнуться в мире, а сценарий с участием русскоговорящих статистов «не является подготовкой к чему-либо».

Ранее стало известно, что в Германии нанимают массовку изображать русскоязычное население для войск НАТО.

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