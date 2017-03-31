Опасный участок на шоссе Таллинн-Нарва унес 12 жизней

Руководитель строительного отделения Восточного региона Департамента шоссейных дорог Анти Пальми отмечает, что это участок дороги входит в число самых опасных в Эстонии. А в Ляэне-Вирумаа этот участок шоссе и вовсе является рекордсменом по количеству смертей. Чтобы сделать этот участок более безопасным на шоссе между Хальяла и Ааспере установят резиновые столбики, сообщает Virumaa Teataja.

Анти Пальми отмечает, что тяжелые аварии происходят здесь в основном из-за обгонов. Дело в том, что неровная, холмистая дорога может сбить водителя с толку. Водитель видит, что встречная полоса пустая, совершает обгон и в этот момент из-за возвышенности появляется встречная машина.

По словам руководителя строительного отделения, наиболее опасным этот участок становится как ни странно в летнюю солнечную погоду. В такую погоду солнце нагревает асфальт, и видимость становится особенно плохой.

Чтобы резиновые столбики не создавали пробок и не провоцировали на опасные обгоны, департамент планирует направить медленную сельскохозяйственную технику по старому шоссе Таллинн-Нарва.