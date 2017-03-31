Опасный участок на шоссе Таллинн-Нарва унес 12 жизней

Участок на шоссе Таллинн-Нарва, расположенный между Хальяла и Ааспере, за 17 лет унес 12 жизней. Последний раз тяжелая авария произошла на этом участке во вторник, когда погибли двое молодых людей.
Руководитель строительного отделения Восточного региона Департамента шоссейных дорог Анти Пальми отмечает, что это участок дороги входит в число самых опасных в Эстонии. А в Ляэне-Вирумаа этот участок шоссе и вовсе является рекордсменом по количеству смертей. Чтобы сделать этот участок более безопасным на шоссе между Хальяла и Ааспере установят резиновые столбики, сообщает Virumaa Teataja.
Анти Пальми отмечает, что тяжелые аварии происходят здесь в основном из-за обгонов. Дело в том, что неровная, холмистая дорога может сбить водителя с толку. Водитель видит, что встречная полоса пустая, совершает обгон и в этот момент из-за возвышенности появляется встречная машина.
По словам руководителя строительного отделения, наиболее опасным этот участок становится как ни странно в летнюю солнечную погоду. В такую погоду солнце нагревает асфальт, и видимость становится особенно плохой.
Чтобы резиновые столбики не создавали пробок и не провоцировали на опасные обгоны, департамент планирует направить медленную сельскохозяйственную технику по старому шоссе Таллинн-Нарва.