В Ида-Вирумаа арестован видный бизнесмен и политик-центрист

По обнародованным данным Вируской окружной прокуратуры, бизнесмен, его бухгалтер и еще один сообщник подавали налоговому департаменту в период с января 2016 по январь 2017 года ложные данные, в результате чего невыплаченных налогов насчиталось первоначально на 190 тысяч евро.

Кроме того, как написала уездная газета "Северное побережье", 2 мая в Вируском уездном суде начнется процесс по другому уголовному делу Сепперна - по обвинению в даче взятки. Как выяснило досудебное следствие, в сентябре 2014 года между Нарвским департаментом архитектуры и городского планирования и предприятием Сепперна был заключен договор о строительных работах для установки эвакуационного и аварийного освещения в одном из учреждений образования Нарвы; Вируская окружная прокуратура обвинила Сепперна в даче взятки в 600 евро другому предпринимателю, осуществлявшему надзор со стороны владельца.

Газета также рассказала, что у фирмы Сепперна и прежде были многотысячные споры и одна судебная тяжба с налоговым департаментом, в итоге проигранная предпринимателем.

Поныне состоящий в рядах Центристской партии Эстонии Алар Сепперн в прошлом участвовал в местной политике, будучи избранным в 2009 году в Йыхвиское волостное собрание. Однако через четыре года повторить успех ему уже не удалось. Также безуспешно Сепперн баллотировался в Рийгикогу в 2011 году.