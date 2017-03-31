Большая драка у турецкого посольства в Брюсселе: в ход пошли ножи

Драка произошла перед зданием турецкого консульства в Бельгии. Охрана диппредставительства вызвала подкрепление. Полиция, прибыв на место происшествия, разняла конфликтующие группы.

"Мы намерены сказать "нет" Эрдогану и его референдуму. И мы будем сопротивляться. Не давайте им никакой возможности протащить свои законы. У нас есть друзья в Турции. И если с ними что-нибудь случится, тогда знайте: мы обрушим здание консульства прямо на ваши головы", – говорит участница протеста.

В диппредставительствах Турции за границей уже началось голосование на референдуме о поправках в Конституцию страны. Изменение Основного закона должны прежде всего расширить полномочия президента страны, передав ему полный контроль за деятельностью правительства. В связи с этим оппозиция обвиняет президента Эрдогана в намерении установить диктаторский режим.

Попытки турецких политиков вести агитацию среди граждан Турции в Европе обернулись дипломатическими конфликтами Анкары с европейскими странами, в частности с Нидерландами и Великобританией.