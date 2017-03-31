Как горел Ида-Вирумаа: травяной пал охватил десятки гектаров

В Пылваском уезде вспыхнуло два крупных травяных пала — в деревне Вардья волости Лахеда загорелся один гектар прошлогодней травы и столько же загорелось в деревне Мяэсовитса волости Вярска.

В деревне Воки волости Вастселийна Выруского уезда загорелся один гектар прошлогодней травы и столько же загорелось в деревне Лонди волости Карула Валгаского уезда.