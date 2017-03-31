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Как горел Ида-Вирумаа: травяной пал охватил десятки гектаров

BNS
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Горящая трава. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Lääne-Eesti päästekeskus

По сообщению Спасательного департамента, огонь охватил 25 гектаров прошлогодней травы вблизи города Пюсси волости Люганузе Ида-Вируского уезда. В четверг прошлогодняя трава загорелась в Ида-Вирумаа также на двух гектарах вблизи железнодорожной станции Ахтме в Кохтла-Ярве.

В Пылваском уезде вспыхнуло два крупных травяных пала — в деревне Вардья волости Лахеда загорелся один гектар прошлогодней травы и столько же загорелось в деревне Мяэсовитса волости Вярска.

В деревне Воки волости Вастселийна Выруского уезда загорелся один гектар прошлогодней травы и столько же загорелось в деревне Лонди волости Карула Валгаского уезда.

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