Фото: в Атланте в час пик обрушился автомобильный мост
31 марта 2017 г., 10:44
Подвесная часть одной из самых загруженных автомагистралей в США обрушилась в результате сильного пожара, сообщил в ночь на пятницу американский телеканал Эн-би-си.
Дорожные службы перекрыли часть автомагистрали, проходящей через город Атланта в штате Джорджия, незадолго до того, как произошло крушение. Сообщений о жертвах или пострадавших не поступало, сообщает Интерфакс.
Фото с места происшествия. / David Goldman/AP
Однако пожар и обрушение подвесной дороги произошли во время вечернего часа пик, в результате тысячи водителей стояли в пробке, пока сотрудники полиции разрабатывали пути возможного объезда.
Причина возгорания еще не установлена.