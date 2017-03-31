Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Фото: в Атланте в час пик обрушился автомобильный мост

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: HANDOUT/REUTERS

Подвесная часть одной из самых загруженных автомагистралей в США обрушилась в результате сильного пожара, сообщил в ночь на пятницу американский телеканал Эн-би-си.

Дорожные службы перекрыли часть автомагистрали, проходящей через город Атланта в штате Джорджия, незадолго до того, как произошло крушение. Сообщений о жертвах или пострадавших не поступало, сообщает Интерфакс.

Фото с места происшествия. / David Goldman/AP

Однако пожар и обрушение подвесной дороги произошли во время вечернего часа пик, в результате тысячи водителей стояли в пробке, пока сотрудники полиции разрабатывали пути возможного объезда.

Причина возгорания еще не установлена.

Наверх