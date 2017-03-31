Фото: в Атланте в час пик обрушился автомобильный мост

Дорожные службы перекрыли часть автомагистрали, проходящей через город Атланта в штате Джорджия, незадолго до того, как произошло крушение. Сообщений о жертвах или пострадавших не поступало, сообщает Интерфакс.

Фото с места происшествия. / David Goldman/AP

Однако пожар и обрушение подвесной дороги произошли во время вечернего часа пик, в результате тысячи водителей стояли в пробке, пока сотрудники полиции разрабатывали пути возможного объезда.

Причина возгорания еще не установлена.