Плюшевые мишки прославили эстонскую полицию на весь мир

Напомним, что некоммерческая организация Traumamõmmik ("Мишка, который помогает при травмах") поставила своей задачей, чтобы в этом году к Дню защиты детей все машины Департамента полиции и погранохраны были оснащены плюшевыми медведями для того, чтобы они утешили детей, с которыми случилось несчастье, и подняли им настроение.

Читать далее...