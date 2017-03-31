Плюшевые мишки прославили эстонскую полицию на весь мир
31 марта 2017 г., 11:04
Новость о том, что эстонские полицейские будут использовать плюшевых мишек для того, чтобы утешить детей, которые получили травмы, пребывают в состоянии шока или просто нуждаются в заботе, попала в мировые СМИ. Ее опубликовала, в частности, на своем портале известнейшая британская телекомпания Би-би-си.
Напомним, что некоммерческая организация Traumamõmmik ("Мишка, который помогает при травмах") поставила своей задачей, чтобы в этом году к Дню защиты детей все машины Департамента полиции и погранохраны были оснащены плюшевыми медведями для того, чтобы они утешили детей, с которыми случилось несчастье, и подняли им настроение.