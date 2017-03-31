Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Плюшевые мишки прославили эстонскую полицию на весь мир

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Плюшевые мишки. | ФОТО: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

Новость о том, что эстонские полицейские будут использовать плюшевых мишек для того, чтобы утешить детей, которые получили травмы, пребывают в состоянии шока или просто нуждаются в заботе, попала в мировые СМИ. Ее опубликовала, в частности, на своем портале известнейшая британская телекомпания Би-би-си.

Напомним, что некоммерческая организация Traumamõmmik ("Мишка, который помогает при травмах") поставила своей задачей, чтобы в этом году к Дню защиты детей все машины Департамента полиции и погранохраны были оснащены плюшевыми медведями для того, чтобы они утешили детей, с которыми случилось несчастье, и подняли им настроение.

Читать далее...

Наверх