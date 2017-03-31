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Самые дешевые рейсы: из Стокгольма на Азоры и семь ночей в четырехзвездочном отеле за 257 евро!

Rus.Postimees.ee
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Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

Смотрите свежую подборку самых дешевых авиабилетов, составленную порталом Postimees. Предложения подобраны с сайтов trip.ee, hetked.ee, flynous.com, reisidiilid.ee, м secretflying.com.

Туда и обратно из Таллинна в Афины от 115.-

Туда и обратно из Таллинна на Сардинию от 196.-

Туда и обратно из Таллинна в Прагу на выходные включая проживание в центре в квартире для четырех человек от 201.-

Туда и обратно из Таллинна в Тбилиси от 190.-

Туда и обратно из Таллинна в Доминиканскую республику от 450.-

Туда и обратно из Риги в Болгарию (+ один день в Лондоне) от 68.-

Туда и обратно из Стокгольма на Азорские острова от 73.-, а с недельным проживанием и завтраком в четырехзвездочном отеле - от 257.-

Полет Стокгольм - Новая Зеландия - Лондон от 625.-

Туда и обратно из Амстердама на Бали от 384.-

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