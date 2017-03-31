Предприниматель: дорожный налог повысит цены на транспортные услуги

Подобно другим налогам нового правительства дорожный налог, который вступит в силу со следующего года, будет сложным и многоступенчатым и будет зависеть, например, от массы грузовика, числа осей и количества выбросов выхлопных газов. Кроме того, новый дорожный налог будет зависеть от времени – его можно будет платить за день, неделю, месяц или целый год, следует из законопроекта Министерства экономики и коммуникаций.

Для небольшого грузовика массой 3,5-12 тонн правительство установит дневную ставку налога в размере 9 евро, а годовую – в размере 500 евро. Это означает, что если, например, грузовик, зарегистрированный в Латвии, в течение дня будет колесить по эстонским дорогам, за него придется заплатить государству 9 евро. Годовой налог будет распространяться на те машины, которые пользуются эстонскими дорогами круглый год.

Зато у тяжелых грузовиков, масса которых превышает 12 тонн, величина налога будет зависеть от показателей выбросов и количества осей: за неэкологичный грузовик с четырьмя и более осями владельцу придется выложить в год 1300 евро.

Чем меньше выбросов и осей, тем ниже ставка налога: более экологичный грузовик с количеством осей до трех обойдется в 600 евро за год. Дневная ставка составит, соответственно, 12 и 10 евро.

Если опираться на данные статистики Департамента шоссейных дорог по состоянию на конец февраля, новый налог в Эстонии коснется около 37 000 грузовиков, из них две трети составляют именно тяжелые грузовики массой свыше 12 тонн. По прогнозам это принесет в государственный бюджет около 17 миллионов евро.

По словам правительства, цель дорожного налога – направить поступления от него на строительство и ремонт инфраструктуры. Новый налог собираются применять по принципу “пользователь платит”, что не повредит конкурентоспособности предпринимателей и благосостоянию жителей. Поскольку налог будет зависеть и от количества выхлопных газов от грузовиков, это должно поспособствовать тому, чтобы использовались более экологичные грузовики. Тем самым правительство надеется увеличить энергоэффективность грузовиков и уменьшить ущерб, наносимый окружающей среде.

Как утверждает правительство, новый налог не повредит более бедным слоям населения или конкурентоспособности провинции, поскольку вероятно, одни и те же грузовики обслуживают и города, и уезды. Кроме того, правительство отмечает, что с более легких грузовиков в бюджет поступит приблизительно всего три миллиона евро. “Учитывая количество транспортных средств на дороге и другие расходы транспортных предприятий, доля дорожного налога мала”, - считают авторы законопроекта.

Хотя организации предпринимателей в широком плане согласны с введением дорожного налога, они приводят ряд проблем и указывают на возможные сложности. “Мы давно говорили о том, что дорожный налог необходимо ввести. Эстония – одна из немногих стран, где его нет”, - сказал президент Международной ассоциации автоперевозчиков и транспортный предприниматель Эйнар Валлбаум. В то же время он отметил, что при введении дорожного налога необходимо больше исходить из показателя выбросов. “Нынешний законопроект явно сляпан кое-как и основан, в первую очередь, на массе транспортного средства, а не на показателях загрязнения. Должно быть наоборот. Если мы посмотрим, какие старые и убитые грузовики у нас ездят, мы не можем говорить, что мы «зеленое» государство», - сказал Валлбаум.