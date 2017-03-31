Предприниматель: дорожный налог повысит цены на транспортные услуги

В четверг правительство одобрило налог, которого ранее в Эстонии никогда не было – налог на использование дорог грузовыми автомобилями, который может обойтись владельцам наиболее тяжелых и загрязняющих атмосферу грузовиков в сумму до 1300 евро в год.
Подобно другим налогам нового правительства дорожный налог, который вступит в силу со следующего года, будет сложным и многоступенчатым и будет зависеть, например, от массы грузовика, числа осей и количества выбросов выхлопных газов. Кроме того, новый дорожный налог будет зависеть от времени – его можно будет платить за день, неделю, месяц или целый год, следует из законопроекта Министерства экономики и коммуникаций.
Для небольшого грузовика массой 3,5-12 тонн правительство установит дневную ставку налога в размере 9 евро, а годовую – в размере 500 евро. Это означает, что если, например, грузовик, зарегистрированный в Латвии, в течение дня будет колесить по эстонским дорогам, за него придется заплатить государству 9 евро. Годовой налог будет распространяться на те машины, которые пользуются эстонскими дорогами круглый год.
Зато у тяжелых грузовиков, масса которых превышает 12 тонн, величина налога будет зависеть от показателей выбросов и количества осей: за неэкологичный грузовик с четырьмя и более осями владельцу придется выложить в год 1300 евро.
Чем меньше выбросов и осей, тем ниже ставка налога: более экологичный грузовик с количеством осей до трех обойдется в 600 евро за год. Дневная ставка составит, соответственно, 12 и 10 евро.
Если опираться на данные статистики Департамента шоссейных дорог по состоянию на конец февраля, новый налог в Эстонии коснется около 37 000 грузовиков, из них две трети составляют именно тяжелые грузовики массой свыше 12 тонн. По прогнозам это принесет в государственный бюджет около 17 миллионов евро.
По словам правительства, цель дорожного налога – направить поступления от него на строительство и ремонт инфраструктуры. Новый налог собираются применять по принципу “пользователь платит”, что не повредит конкурентоспособности предпринимателей и благосостоянию жителей. Поскольку налог будет зависеть и от количества выхлопных газов от грузовиков, это должно поспособствовать тому, чтобы использовались более экологичные грузовики. Тем самым правительство надеется увеличить энергоэффективность грузовиков и уменьшить ущерб, наносимый окружающей среде.
Как утверждает правительство, новый налог не повредит более бедным слоям населения или конкурентоспособности провинции, поскольку вероятно, одни и те же грузовики обслуживают и города, и уезды. Кроме того, правительство отмечает, что с более легких грузовиков в бюджет поступит приблизительно всего три миллиона евро. “Учитывая количество транспортных средств на дороге и другие расходы транспортных предприятий, доля дорожного налога мала”, - считают авторы законопроекта.
Хотя организации предпринимателей в широком плане согласны с введением дорожного налога, они приводят ряд проблем и указывают на возможные сложности. “Мы давно говорили о том, что дорожный налог необходимо ввести. Эстония – одна из немногих стран, где его нет”, - сказал президент Международной ассоциации автоперевозчиков и транспортный предприниматель Эйнар Валлбаум. В то же время он отметил, что при введении дорожного налога необходимо больше исходить из показателя выбросов. “Нынешний законопроект явно сляпан кое-как и основан, в первую очередь, на массе транспортного средства, а не на показателях загрязнения. Должно быть наоборот. Если мы посмотрим, какие старые и убитые грузовики у нас ездят, мы не можем говорить, что мы «зеленое» государство», - сказал Валлбаум.
Валлбаум подчеркнул и то, что введение налога на использование дорог повлечет за собой подорожание транспортных услуг, что, в свою очередь, повысит цены на многие другие товары. Впрочем, он не считает ставки налога слишком кусачими для транспортных фирм.
Что касается будущего шоссейного транспорта в Эстонии, здесь Валлбаум не столь оптимистичен. “Эстония в любом случае – тупиковое государство, особенно что касается шоссейного транспорта. У Латвии есть конкурентное преимущество – топливо и страховка дешевле, зарплаты ниже. Таким образом, можно предположить, что через три года в Эстонии больше не останется международного шоссейного транспорта”, - сказал он.
По словам главы Торгово-промышленной палаты Майта Пальтса, важно, чтобы деньги, собранные в качестве дорожного налога, были направлены на реальное поддержание дорог в хорошем состоянии. Согласно законопроекту, деньги будут направлены на сохранение транспортной инфраструктуры. “По нашей оценке, формулировка могла бы быть еще более конкретной. Так можно будет исключить, что государство не станет использовать, например, этот налог для поддержания в порядке железной дороги или благосостояния портов или аэропортов”, - добавил Пальтс.
Торгово-промышленная палата считает наиболее слабым местом нового закона надзор над тем, как дорожный налог будет взиматься с водителей грузовиков. “Поначалу государство не будет осуществлять надзор с помощью автоматического определения номера. Если надзор будет слабым, с иностранных грузовиков, которые с большой вероятностью будут находиться в Эстонии всего несколько дней, налог может и не поступить”, - отметил он.
Это означает, что может возникнуть ситуация, когда эстонские предприниматели будут послушно платить налог, а иностранцы будут от него уклоняться. Это уменьшило бы конкурентоспособность эстонского транспортного сектора, считает Пальтс.
Кроме того, он пожаловался на то, что ставки нового налога слишком высоки. Как и Валлбаум, он считает, что налог на пользование дорогами необходимо более тесно привязать к показателю загрязнения окружающей среды.
Как будут взимать дорожный налог?
Налог будет взимать Департамент шоссейных дорог, который должен создать для этого круглосуточную возможность. В то же время департамент должен решить, будет ли построена для этого сеть пунктов продажи или будет найден другой способ сбора налога с водителей грузовиков. Кроме того, департамент должен будет установить на погранпунктах дорожные знаки, которые сообщат въезжающим в страну, что пользование общественными дорогами в Эстонии платное. Для сбора дорожного налога будет создана отдельная база данных, цель которой – упростить уплату дорожного налога, вести учет оплаты и упростить государственный надзор за уплатой дорожного налога. Департамент должен будет переводить собранный налог в Налогово-таможенный департамент.