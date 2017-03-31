Что привело к смерти - тяжелое ДТП или решение врачей?

В первый день 2014 года в Раквере Аллан Аас на автомобиле Mercedes выехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП погибла его спутница Геттер, пишет Virumaa Teataja.

В минувшую среду состоялось заседание суда по делу Ааса. Его адвокат Маано Сааревяли во время прений отметил, что несмотря на то, что смерть пострадавшей в аварии произошла в результате травмы мозга, фактическая смерть наступила после того, как консилиум врачей с согласия родных Геттер принял решение отключить ее от аппарата, поддерживающего жизнь.

«Умерла ли Геттер в результате аварии или из-за того, что ее отключили от аппарата жизнеобеспечения?» - спросил адвокат, подчеркнув, что с юридической точки зрения это имеет большое значение.

Прокурор потребовал наказать подсудимого двухлетним заключением и лишить его права управлять транспортными средствами на полтора года. Судья Тийт Куллеркупп должна будет принять решение к 26 апреля.

Сам обвиняемый в последнем слове обратился к родным Геттер. «Сам себе я этого никогда не прощу», - произнес он.