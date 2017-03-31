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В Литве вылетел с дороги автобус с белорусскими детьми

Rus.Postimees.ee
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Иллюстративное фото. | ФОТО: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Автобус с детьми из Белоруссии съехал с дороги в Паневежском районе Литвы. ДТП на автомагистрали Вильнюс-Паневежис произошло сегодня в 5.45. В автобусе ехали около 20 детей, сообщает Белта со ссылкой на полицию.

В результате инцидента ни дети, ни водитель не пострадали. Повреждение получила передняя часть автобуса. Детей проводили до ближайшей гостиницы. Причиной ДТП стала скользкая дорога и невнимательность водителя.

Познее в МИД Белоруссии сообщили, что группа белорусских детей продолжила движение по маршруту в Литве на другом автобусе.

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