В Литве вылетел с дороги автобус с белорусскими детьми

В результате инцидента ни дети, ни водитель не пострадали. Повреждение получила передняя часть автобуса. Детей проводили до ближайшей гостиницы. Причиной ДТП стала скользкая дорога и невнимательность водителя.

Познее в МИД Белоруссии сообщили, что группа белорусских детей продолжила движение по маршруту в Литве на другом автобусе.