В Литве вылетел с дороги автобус с белорусскими детьми
31 марта 2017 г., 12:23
Автобус с детьми из Белоруссии съехал с дороги в Паневежском районе Литвы. ДТП на автомагистрали Вильнюс-Паневежис произошло сегодня в 5.45. В автобусе ехали около 20 детей, сообщает Белта со ссылкой на полицию.
В результате инцидента ни дети, ни водитель не пострадали. Повреждение получила передняя часть автобуса. Детей проводили до ближайшей гостиницы. Причиной ДТП стала скользкая дорога и невнимательность водителя.
Познее в МИД Белоруссии сообщили, что группа белорусских детей продолжила движение по маршруту в Литве на другом автобусе.