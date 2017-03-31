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Красиво жить не запретить: собачья будка эстонского производства за 20 000 евро имеет успех за границей

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Smart Dog House

Умным домом уже мало кого удивишь. Почему бы не приобрести своей любимой собаке умную будку, которая будет регулировать тепло и вовремя подавать четвероногому жильцу еду и питье?

Эстонская фирма DM Assembly Line OÜ изготавливает современные будки для собак Smart Dog House, которые не только красивы внешне, но и необычайно комфортабельны: в них имеется подстилка с подогревом и возможность... конференц-связи с хозяином, находящимся на расстоянии, пишет Kodu. Автор проекта Хегерт Лепик сказал Postimees, что фирма, использовавшая для развития деньги инвесторов платформы Fundwise, планировала выйти со своими собачьими виллами на западный рынок. Это удалось, к будкам стоимостью 20 000 евро проявили большой интерес владельцы собак в разных зарубежных странах, в основном, в США.

Деньги инвесторам возвращены, но производство окончательно не свернуто. В ближайшие дни производители повезут образцы своих дворцов для собак на выставку в Швецию. Рекламное, но красивое видео - ниже.

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