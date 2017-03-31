Смотрите: какие продукты вызывают наибольшую зависимость!

Тройка продуктовых лидеров по части вызывания зависимости включает в себя шоколад, сыр и чипсы, которых многим людям постоянно не хватает, пишет Reader’s Digest. В то же время аппетит – одно, а зависимость – совсем другое.

Если у вас когда-нибудь возникнет зависимость, в этом следует винить мозг, поскольку некоторые продукты вызывают выделение допамина, отчего возникает чувство удовольствия. Особенно это касается продуктов с высоким содержанием сахара, соли или жира. Продукты, вызывающие зависимость, нацелены на центр наслаждения и заставляют хотеть этот продукт снова и снова.

Семь продуктов, вызывающих самую сильную зависимость:

Шоколад. Сладость с высоким содержанием сахара производит на мозг такой же эффект, как алкоголь и некоторые наркотики.

Сыр. Содержит много жира и холестерина, а также казоморфин, выделяющийся из молочного белка, что возбуждает центр наслаждения в мозге и увеличивает аппетит.

Чипсы. Будь то картофельные или кукурузные чипсы, они одинаково соленые и жирные.

Лимонад, ледяной чай и другие сладкие напитки. Поскольку помимо углеводов и сахара в этих напитках практически больше нет ничего, они также помогают мозгу освободить допамин и почувствовать удовольствие.

Картофель фри. Хрустящий, теплый и соленый – три этих компонента при еде вызывают особенно сильное наслаждение и подают сигнал мозгу, который требует эти вещества снова и снова.

Мороженое. По мнению ученых, очень сладкое и воздушное мороженое действует на мозг подобно наркотикам. Тело и вкусовой центр привыкают к большому количеству сахара, человеку все больше и больше хочется потреблять мороженое, чтобы получить максимальное количество сладкого.

Пицца. Продукт с хрустящим донышком и богатой начинкой быстро повышает количество сахара в крови и, когда оно падает, его хочется все больше.