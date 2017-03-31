Учреждения безопасности на несколько часов отбросило в каменный век: стала известна причина масштабного сбоя

Причины произошедшего в среду в полдень сбоя, длившегося в течение двух часов расследует центр инфотехнологии и развития SMIT, который администрирует инфосистемы Кризисного центра, Спасательного департамента, Департамента полиции и погранохраны, Академии внутренней обороны и Министерства внутренних дел.

Ранее сообщалось, что сбой произошел в обслуживающем эти системы старом центре хранения и обработки данных, теперь выяснился более точный источник проблемы. «Поскольку в нашем центре обработки данных хранятся данные важных для государства инфосистем, подробно уточнять причину не буду, могу лишь сказать, что причина была в одной из центральных настроек брандмауэра», - сказала Postimees представитель SMIT Эвелин Тринк.

Из-за сбоя в одной настройке учреждения безопасности по всей Эстонии оказались в ситуации, при которой работа осуществлялась с помощью бумаги, карандаша и телефона. Пересечения границы прекратились, инфосистемы для обработки сообщений об экстренной помощи не работали, в бюро гражданства и миграции образовались очереди.

Недавно для SMIT построили новый, современный центр хранения и обработки данных, куда постепенно переезжают услуги.

«К сегодняшнему дню в новый центр обработки данных перевезли первые услуги и работы идут, но большая часть услуг все еще в старом центре обработки данных. Переезд закончится летом этого года», - сказала Тринк.