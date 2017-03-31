В течение месяца новую работу искал каждый второй житель Эстонии

Пятая часть соискателей в течение последнего месяца приняли решение выставить свою кандидатуру. На новую работу попали всего пять процентов людей, принявших участие в опросе.

Из всех ответивших, кто решил в марте реально попробовать себя реально во время рабочих собеседований (20 процентов), новую работу получила лишь четверть. Прежде чем выставить свою кандидатуру соискатели работы прочитывают объявление о вакансии в среднем два-четыре раза.

В течение последнего месяца подходящую работу другу, как минимум, один раз посоветовали 30 процентов ответивших, из них почти девять процентов повторно в течение месяца получили информацию о свободном рабочем месте.

Ищут новые вызовы и более высокую зарплату

Чаще всего новую или дополнительную работу ищут при желании получать большую зарплату (54,5 процентов), а за новыми вызовами идут 39,3 процента. За ними следуют те, кто ищет более подходящую работу и лучшие условия труда, а также тех, кто хочет получить больше свободы при планировании своего времени.

Более четверти ответивших хотят поменять свое место работы потому, что ищут работу с более подходящим местом расположения. Намного меньше людей ищет себе место, которое больше подходило бы им под имеющееся образование.

На дому хотели бы работать 15 процентов ответивших. А примерно шесть процентов ищущих работу признались, что у них возник конфликт с прежним работодателем. «Требования работодателя стали абсурдными», - прокомментировал один из участников опроса. «На новом месте я нахожусь на испытательном сроке, но, к сожалению, обещанное там не отвечает действительности, а потому я открыт для новых предложений», - уточнил другой.

Большой надежды найти новую работу нет

Ознакомившись с опытом ответивших на вопросы людей, можно сделать вывод, что надежды найти новое место на плотном рынке труда у них не так много. «Это бессмысленно. Если нет знакомых или они в неправильной партии, то получить нормальную работу невозможно», - сказал один. «Безнадежное занятие», - добавил другой. «Причина отрицательных ответов: слишком старый, слишком квалифицированный».

По словам специалиста по поиску работы CV.ee Ивики Борн, печаль людей на самом деле понятна: «На рабочем рынке с большой конкуренцией трудно найти идеально подходящего работодателя и место, поскольку обе стороны одинаково требовательны – что работодатели, что работники». Она объяснила, что работодатели ищут в свои коллективы людей, которые идеально подходили бы им по уже имеющемуся опыту и уровню образования, и, не найдя себе идеального кандидата, просто ждут, когда место заполнится само собой. Так что многие работодатели пока живут в тисках сформированных стандартов, просматривая лишь так называемые технические данные потенциального работника.

Найти подходящую работу и реалистичную зарплату

По словам специалиста по поиску работников CV-Online Марис Мартин, при выставлении своей кандидатуры нужно отказаться от мечтаний и сосредоточиться на реалистичных ожиданиях. «Перед этим нужно изучить происходящее на рынке труда именно в конкретном секторе, выяснить реальный уровень зарплат на конкретной должности и сопоставить эти данные со своими потребностями и требования». Также, перед выставлением своей кандидатуры, она советует изучить, чем занимается предприятие, а также суть работы, на которую вы претендуете.

Если кандидат хочет карьерного роста, попав в новую сферу деятельности и начав там трудиться, в любом случае его зарплата будет ниже среднего, поскольку опыт он пока показать не может, но именно эта работа может оказаться идеальной для его личности.

В таких случаях, тут намного важнее рабочая удача и перспектива развития, приободрила они, но нужно понимать, что предприятие, прежде всего, хочет узнать, оправдает ли себя новый работник, чтобы в будущем ему можно было предложить большие бонусы и лучшие условия труда и заработной платы.

Каждое выставление кандидатуры нужно прежде обдумать: на самом ли деле вы подходите для конкретного предприятия и работы, а для принятия решения запастись временем.

В опросе приняли участие 407 человек.