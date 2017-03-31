Надежда Савченко в Таллинне: надо искать не виноватых, а пути выхода из кризиса

По словам депутата украинского парламента, бывшей военной летчицы Надежды Савченко, в поисках выхода из конфликта на Украине нужно сосредоточиться не на поиске виноватых, а на шагах, которые позволят улучшить ситуацию в будущем. Об этом сообщает портал Rus.err со ссылкой на службу новостей "Радио 4".
"В любой войне сложно назвать какого-то одного виновного. Так складываются обстоятельства, как-то так получается. Этого нельзя избежать, войны периодичны, регулярны во времени и в пространстве", - ответила депутат Верховной Рады Украины на вопрос о том, кто виноват в войне на Украине.
По ее мнению, сейчас следует сосредоточиться на путях выхода из кризисной ситуации. "Сейчас поздно думать, кто виноват, давайте думать, чего надо не допустить в следующий раз: если бы украинские власти не допустили эту ошибку вчера, то сегодня было бы лучше, но раз допустили, поздно думать, что надо было сделать вчера - надо думать, что надо сделать завтра, чтобы послезавтра было лучше", - добавила Савченко.