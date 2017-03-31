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Надежда Савченко в Таллинне: надо искать не виноватых, а пути выхода из кризиса

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Rus.Postimees.ee
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Надежда Савченко. | ФОТО: Geert Vanden Wijngaert / AP / Scanpix

По словам депутата украинского парламента, бывшей военной летчицы Надежды Савченко, в поисках выхода из конфликта на Украине нужно сосредоточиться не на поиске виноватых, а на шагах, которые позволят улучшить ситуацию в будущем. Об этом сообщает портал Rus.err со ссылкой на службу новостей "Радио 4".

"В любой войне сложно назвать какого-то одного виновного. Так складываются обстоятельства, как-то так получается. Этого нельзя избежать, войны периодичны, регулярны во времени и в пространстве", - ответила депутат Верховной Рады Украины на вопрос о том, кто виноват в войне на Украине.

По ее мнению, сейчас следует сосредоточиться на путях выхода из кризисной ситуации. "Сейчас поздно думать, кто виноват, давайте думать, чего надо не допустить в следующий раз: если бы украинские власти не допустили эту ошибку вчера, то сегодня было бы лучше, но раз допустили, поздно думать, что надо было сделать вчера - надо думать, что надо сделать завтра, чтобы послезавтра было лучше", - добавила Савченко.

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