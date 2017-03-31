Глава МВД: устоит только открытое для всего нового национальное государство

Эстония ждет, чтобы в ней поселились образованные и активные иностранцы, которые хотят внести вклад в развитие страны, сказал глава МВД Андрес Анвельт, по мнению которого устоять может только открытое для всего нового национальное государство.
По сообщению МВД, на организованной Советом министров Северных стран конференции стран Скандинавии и Балтии по миграции, Анвельт. сказал, что Эстония ждет образованных и активных иностранцев, которые могут внести вклад в развитие страны.
«Замкнувшееся в себе национальное государство зачахнет. Нам нужны новые идеи, новые люди, только так мы станем сильнее», - сказал Анвельт. Министр подчеркнул, что в то же время граждан открытого национального государства следует защищать от незаконных или злонамеренных прибывших, и государству принадлежит важная роль в контролировании миграции.
«Открытое национальное государство — это не наивность. Людей, прибывших сюда не с той целью, о которой заявляют, которые не нуждаются в международной защите ни в какой форме, следует отправлять обратно», - сказал Анвельт.
Уже прибывшим в Эстонию следует помогать и оказывать поддержку в интеграции в общество — для этого существуют условия консультантов и программа по адаптации, сказал Анвельт и добавил, что в Эстонии нужно совместно заниматься изменением взглядов и представлений в обществе, чтобы представители других национальностей чувствовали себя здесь долгожданными и защищенными.