Глава МВД: устоит только открытое для всего нового национальное государство

По сообщению МВД, на организованной Советом министров Северных стран конференции стран Скандинавии и Балтии по миграции, Анвельт. сказал, что Эстония ждет образованных и активных иностранцев, которые могут внести вклад в развитие страны.

«Замкнувшееся в себе национальное государство зачахнет. Нам нужны новые идеи, новые люди, только так мы станем сильнее», - сказал Анвельт. Министр подчеркнул, что в то же время граждан открытого национального государства следует защищать от незаконных или злонамеренных прибывших, и государству принадлежит важная роль в контролировании миграции.

«Открытое национальное государство — это не наивность. Людей, прибывших сюда не с той целью, о которой заявляют, которые не нуждаются в международной защите ни в какой форме, следует отправлять обратно», - сказал Анвельт.

Уже прибывшим в Эстонию следует помогать и оказывать поддержку в интеграции в общество — для этого существуют условия консультантов и программа по адаптации, сказал Анвельт и добавил, что в Эстонии нужно совместно заниматься изменением взглядов и представлений в обществе, чтобы представители других национальностей чувствовали себя здесь долгожданными и защищенными.