К чему Эстонии подпевать очередной милитаризации Германии?

По словам публициста, осмелевшие эстонские политики и высшие чины, ответственные за безопасность нашей страны, в последнее время громко поют хоровую песню, припевом которой является тезис, будто Германия тратит на гособорону слишком мало средств.

Таранд отмечает, что подпевать этой песне власть имущие начали задолго до победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, который на недавних переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал увеличить военные расходы пока еще безъядерной державы с нынешних 1,2% до 2% от ВВП. Эти 2% означают в долларах 70 миллиардов в год, т.е. на 30 миллиардов больше по сравнению с нынешними расходами.

На что же Германия должна потратить столь крупные средства? Таранд предполагает, что излишки денег пойдут на милитаризацию одной из мощнейших в экономическом смысле стран Европы, в гибельности которой весь мир мог убедиться уже неоднократно.

«В современном мире Германию, как и любую другую страну, невозможно защищать на границах государства, и сосредоточение бомб, танков, самолетов, а также огромного личного состава в центре Европы никоим образом не увеличило бы безопасность немцев, - уверен автор. - Ядерный это арсенал или обычное вооружение – в обоих случаях эффективная оборона подразумевает смещение оружия на максимальное расстояние от своих границ. Но куда? Какие дружественные страны выразили бы готовность разместить на своей территории гигантский по численности воинский контингент? Украина, Эстония, Грузия?».

Таранд отмечает, что преклоняющаяся перед рациональностью Германия окажется перед легким выбором – если из-за международных соглашений стране придется увеличивать расходы на оборону, то наибольший эффект даст запугивание потенциальных противников.

«Проверено, что наиболее устрашающим является ядерное оружие», - логично заключает колумнист и добавляет, технологически очень развитая Германия справилась бы с конструированием полноценной ядерной бомбы года за три.

«Следующий вопрос, как и в случае с обычным вооружением, звучит так: когда их однажды будет уже более чем достаточно, то где они будут размещены? - риторически вопрошает Таранд. - Как немцы не хотели размещать на своей территории ядерный арсенал США, так они и вряд ли придут в восторг от размещения своих бомб у себя же».

Наилучшим вариантом для Германии стало бы размещение смертельного оружия на подводных лодках в акваториях по всему миру или же использование наземных мобильных установок, уверен автор мнения.

«И опять-таки в качестве мест для их размещения обсуждаются территории как можно дальше от дома и как можно ближе к потенциальному противнику, - пишет Таранд. - И тут взоры берлинских стратегов снова останавливаются на странах Балтии».

В заключение автор обращается к правителям Эстонии с вопросом, осознают ли они риски для нашей страны, связанные с призывами к милитаризации Германии, и предлагает вместо воинственных песен подхватить какой-нибудь более мирный мотивчик, не боясь при этом, что это сочтут за слабость.