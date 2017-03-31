Почти половина населения Эстонии в детстве жила с алкоголиками

В 2015 год Эстония приняла участие в новом общеевропейском исследовании в области алкоголя, которое проводилось с целью получения большей информации о вызванном потреблением алкоголя ущербе, паттернах потребления алкоголя и связанных с потреблением алкоголя позиций, сообщил BNS Институт развития здоровья (TAI). Исследование проводилось в форме опроса параллельно по телефону и в интернете, одной из целей исследования было также получение оценки влияния методики на результаты.

Согласно результатам исследования, 38 процентов ответивших на вопросы по телефону и 46 процентов ответивших в интернете людей в детстве или подростковом возрасте жили с лицом, которое часто употребляло алкоголь или употребляло много алкоголя. Около половины респондентов сказало, что совместная жизнь с такими людьми во многом повлияла на их жизнь.

Вербальному насилию от проживавшего с ними алкоголика подвергались 39 процентов отвечавших по телефону и 56 процентов отвечавших в интернете. 33 процента отвечавших по телефону и 43 процента отвечавших в интернете были очевидцами серьезного физического насилия, вызванного проживавшим с ними чрезмерным потребителем алкоголя. Чаще всего такой опыт встречался в Балтийских странах, в том числе в Эстонии, и реже всего в Италии и Испании.

Около трети респондентов испытывали дискомфорт из-за употребления алкоголя другими людьми в публичных местах, в том числе в общественном транспорте. Более того, если рассматривать только крупный ущерб, к которому относятся нанесение телесных повреждений, серьезные конфликты, поездки с нетрезвым водителем или связанные с нетрезвым вождением ДТП, вызванные посторонним лицом, доля пострадавших составляет в среднем 35 процентов. Показатель Эстонии и в этой области на 30 процентов выше среднего европейского показателя, самым низким показатель был в Швеции (10 процентов), а самым высоким в Литве (40 процентов) .

Исследование подтвердило имевшиеся ранее данные, что в Эстонии алкоголь потребляют характерным для Северной Европы образом — частое пьянство, то есть ситуации, в которых за один раз выпивают большое количество алкоголя. Не менее раза в месяц за последний год такое происходило с 24 процентами отвечавших по телефону и 35 процентов отвечавших в интернете. Подобное потребление алкоголя вредит и самому человеку, и окружающим.

13 процентов отвечавших по телефону и 26 процентов отвечавших в интернете за последний год страдали от провалов в памяти из-за алкоголя. 24 процента отвечавших по телефону и 35 процентов отвечавших в интернете испытывали после употребления алкоголя чувство вины или сожаления. 5 процентов отвечавших по телефону и 7 процентов отвечавших в интернете иногда выпивали утром, сразу же после пробуждения.

Употреблять алкоголь побуждает стремление к положительным ощущениям. По словам людей, они пьют алкогольные напитки потому, что это весело, от алкоголя праздники и мероприятия становятся лучше или им нравится чувство, возникающее после употребления алкоголя. Около трети респондентов считают, что употребление алкогольных напитков является частью хорошего питания. В то же время, 85 процентов респондентов отмечают, что употребление алкоголя не является здоровым, и что они воздерживаются от алкоголя из-за плохого опыта.

Большинство респондентов считает, что алкоголь не является обычным продуктом и в его отношении следует ввести специальные ограничения. В целом респонденты согласны с предусматривающими различные ограничения политическими мерами, в том числе запретом на рекламу алкоголя, высокими ценами на алкоголь, небольшим числом продающих алкоголь мест и ограничениями времени продажи алкоголя.