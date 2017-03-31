СМИ: иностранные инвестиции в Россию упали до рекордного минимума

По данным fDi Markets, приток прямых иностранных инвестиций в экономику РФ практически остановился. В январе зарубежные инвесторы вложили в проекты с нуля лишь 34 млн долларов - рекордно низкую сумму за все время наблюдений.

За 2016 год инвестиции упали на 8,5% - до 12,9 млрд долларов. Показатель меньше был лишь в 2014 году. При этом почти всю сумму обеспечила сделка по продаже госпакета "Роснефти". Без нее инвестиции рухнули бы в 5,5 раз - до 2,6 млрд долларов, пишет newsru.com.

Иностранцы предпочитают не участвовать в сделках в России, опасаясь связей, пусть и косвенных, с подпавшими под санкции компаниями и людьми. Инвестиции идут туда, где где есть конкуренция, а людям созданы условия для бизнеса и вложения денег. В России же экономику "взяло в тиски" государство, а судебная система коррумпирована и не защищает права инвесторов, пишут по томиу же поводу эксперты Всемирного банка.

"Частные и иностранные компании не готовы сегодня инвестировать в Россию из-за кризиса доверия", - согласен директор программы "Экономическая политика" Московского Центра Карнеги Андрей Мовчан.

За 16 лет доля частного бизнеса в ВВП сократилась до 30%, объем внешнего долга упал до уровня ниже 50% ВВП из-за стагнации инвестирования.

Таким образом, непоследовательная и нелогичная политика "продемонстрировала инвестиционному и бизнес-сообществу как внутри, так и за пределами России, что власть ненадежна, настроена враждебно по отношению к предпринимателям, поддерживает высокий уровень коррупции, склонна к приоритизации государственных интересов, программ и бизнесов в ущерб частным".

"Естественной реакцией стал отказ от инвестиций в Россию - сперва в долгосрочные, а потом и в любые проекты - и отъезд местных предпринимателей и инвесторов", - констатирует Мовчан.

Пока же цен на нефть, приватизация "Роснефти" и заявления Росстата об окончании рецесии не смогли разморозить инвестиционный климат в России.