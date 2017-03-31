Памятник Дзержинскому исчезнет из центра Москвы

Авторы проекта - КБ «Стрелка» и крутое норвежское архитектурное бюро Snøhetta, то самое, которое спроектировало знаменитый Оперный театр в Осло в начале 2000-х. Еще в числе их реализованных проектов Новая Александрийская библиотека в Египте и реконструкция Таймс Сквер в Нью-Йорке.

Обновленная Лубянка. Вид сверху. Фото: varlamov.ru

Площадь станет наполовину пешеходной, а вместо памятника Железному Феликсу будет фонтан, который, кстати, так когда-то и находился.

Остальные фото проекта находится на САЙТЕ varlamov.ru.