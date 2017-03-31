Памятник Дзержинскому исчезнет из центра Москвы
31 марта 2017 г., 14:26
Сорока на хвосте принесла нашему информационному партнеру - сайту Varlamov.ru секретные планы по реконструкции Лубянской площади. Хотите посмотреть, как будет выглядеть Лубянка уже этой осенью?
Авторы проекта - КБ «Стрелка» и крутое норвежское архитектурное бюро Snøhetta, то самое, которое спроектировало знаменитый Оперный театр в Осло в начале 2000-х. Еще в числе их реализованных проектов Новая Александрийская библиотека в Египте и реконструкция Таймс Сквер в Нью-Йорке.
Обновленная Лубянка. Вид сверху. Фото: varlamov.ru
Площадь станет наполовину пешеходной, а вместо памятника Железному Феликсу будет фонтан, который, кстати, так когда-то и находился.
Остальные фото проекта находится на САЙТЕ varlamov.ru.