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Памятник Дзержинскому исчезнет из центра Москвы

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: varlamov.ru

Сорока на хвосте принесла нашему информационному партнеру - сайту Varlamov.ru секретные планы по реконструкции Лубянской площади. Хотите посмотреть, как будет выглядеть Лубянка уже этой осенью?

Авторы проекта - КБ «Стрелка» и крутое норвежское архитектурное бюро Snøhetta, то самое, которое спроектировало знаменитый Оперный театр в Осло в начале 2000-х. Еще в числе их реализованных проектов Новая Александрийская библиотека в Египте и реконструкция Таймс Сквер в Нью-Йорке.

Обновленная Лубянка. Вид сверху. Фото: varlamov.ru

Площадь станет наполовину пешеходной, а вместо памятника Железному Феликсу будет фонтан, который, кстати, так когда-то и находился.

Остальные фото проекта находится на САЙТЕ varlamov.ru.

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