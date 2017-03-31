Запаситесь временем и терпением: реконструкция Таллиннского аэропорта продолжается

Если в рамках прошлогоднего проекта реконструкции зоны движения самолетов, взлетно-посадочная полоса была продлена до 3480 метров, то в этом году самым большим проектом должны стать замена главного полотна всей полосы и системы огней приближения.

По словам директора Таллиннского аэропорта по вопросам развития инфраструктуры Тыну Мюхле, вся взлетно-посадочная полоса нуждается в замене асфальтового покрытия, поскольку в последний раз его меняли более 20 лет назад. «С новым покрытием аэропорт может проработать еще 20 лет», - заверил Мюхле. Вся система огней приближения будет заменена на новую – более дружественную по отношению к окружающей среде – с современным LED-освещением, что снизит влияние ограниченной видимости по климатическим причинам на работу аэропорта.

Работы по замене покрытия полосы будут проводиться, прежде всего, в ночное время, и как в прошлом году полоса будет закрыта четыре ночи в неделю с 0.30 до 06.00. Взлетно-посадочная полоса будет закрыта в ночь с понедельника на вторник, со среды на четверг, с четверга на пятницу и с субботы на воскресенье. Строительные работы начнутся четвертого апреля, и с этого дня взлетно-посадочная полоса будет сокращена до 2330 метров.

«Мы постепенно информируем все авиакомпании об изменениях, их учитывают и при составлении графика полетов. Как и в прошлом году, это не должно никак повлиять на пассажиров, если самолеты находятся в постоянном графике и не опаздывают с прибытием в Таллинн. Если в прошлом году, из-за специфики строительных работ, мы справились и с опоздавшими, то в этом году работа будет настолько напряженной, что опоздавших мы больше принимать не будем», - объяснил Мюхле.

Таллиннский аэропорт продлил время оказания услуг в Тартуском аэропорту, и, начиная с лета этого года, у пилотов появится возможность в качестве альтернативы уйти в Хельсинки, Ригу и в Тартуский аэропорт. «Подчеркнем, что решение об уходе на альтернативный аэродром всегда принимает пилот, а не аэропорт или авиакомпания – прежде всего, важно обеспечить абсолютную безопасность как в воздухе, так и на земле», сказал Мюхле.

В рамках работ по асфальтированию будет расширена перронная зона, а также отремонтирована система отвода осадков. Из-за этих работ в апреле и в мае возникнет ситуация, когда пассажиров начнут доставлять на самолет автобусами: «В апреле мы закроем для использования пассажирские мосты с южной стороны, а в мае – с северной, поэтому просим у всех пассажиров понимания, если в какое-то время у них не получится попасть в самолет прямо из терминала».

Работы по расширению пассажирского терминала идут по графику, и будут завершены в начале июня. Перед Ивановой ночью в новое, более удобное для пассажиров место переедет и предполетный контроль безопасности, пропускная способность которого изменится в значительной степени. Проект города Таллинна и Merko Ehitus о продлении трамвайной линии до терминала аэропорта должен быть завершен к концу лета, а галерея, соединяющая здание терминала аэропорта с трамвайной остановкой будет открыта в октябре.