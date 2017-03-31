Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

У столичных водителей есть повод для радости: начался период широкомасштабного ремонта дорог

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Mihkel Maripuu

27 марта предприятие Tallinna Teede AS запустило завод по производству летнего асфальта. В течение первых дней его работы было покрыто асфальтом около 6500 м2 дороги.

В ходе первого этапа - до 15 мая - ремонт будет вестись в основном на магистралях с интенсивным движением и по маршрутам общественного транспорта. Первые работы пройдут на улицах Лаагна-теэ, Смуули, Линну-теэ и бульваре Вабадузе. Там ремонтные бригады уже приступили к фрезеровке и укладке асфальта. В зависимости от погодных условий, на этой неделе работы могут развернуться также на Нарвском и Петербургском шоссе.

Точный объем работ на сезон будет определен к 1 мая. Сейчас для этих целей в городском бюджете отведено 8,1 миллиона евро. В первом квартале  дорожники столицы выполнили работы на 1,4 миллиона евро.

Наверх