У столичных водителей есть повод для радости: начался период широкомасштабного ремонта дорог

В ходе первого этапа - до 15 мая - ремонт будет вестись в основном на магистралях с интенсивным движением и по маршрутам общественного транспорта. Первые работы пройдут на улицах Лаагна-теэ, Смуули, Линну-теэ и бульваре Вабадузе. Там ремонтные бригады уже приступили к фрезеровке и укладке асфальта. В зависимости от погодных условий, на этой неделе работы могут развернуться также на Нарвском и Петербургском шоссе.

Точный объем работ на сезон будет определен к 1 мая. Сейчас для этих целей в городском бюджете отведено 8,1 миллиона евро. В первом квартале дорожники столицы выполнили работы на 1,4 миллиона евро.