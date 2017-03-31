Картина дня: смертельное ДТП, арест известного бизнесмена, рост пенсий и Савченко в Таллинне

Смерть водителя на шоссе Таллинн-Нарва

В Ляэне-Вирумаа в деревне Выркла волости Виру-Нигула в четверг вечером произошла тяжелая авария, в которой погиб 47-летний мужчина. Читать далее...

Рост пенсий

В апреле будет проведена индексация пенсий, благодаря чему вырастут все государственные пенсии, включая пенсии по нетрудоспособности и потере кормильца. Кроме этого, увеличится ставка народной пенсии. Читать далее...

У части жителей уменьшатся счета за электричество

Фирма Elektrilevi опубликовала сегодня на интернет-странице и в газете Postimees согласованный с Департаментом конкуренции новый прейскурант сетевой услуги, который вступит в силу с 1 июля. Читать далее...

Арестован видный бизнесмен и политик

Члена правления строительной фирмы Sepmar OÜ, 31-летнего Алара Сепперна, подозревают в совершении налоговых махинаций. Также его будут судить по другому уголовному обвинению. Читать далее...

Смертельная драка в Тарту

В конце 2015 года, рано утром 27 декабря, полиция и скорая помощь получили вызов на Тоомемяги, где неподалеку от главного здания Тартуского университета было обнаружено тело с явными признаками насилия. Это был 45-летний Тоомас Данилас, который скончался в результате того, что спровоцированные дракой кровотечение и рвота перекрыли ему дыхательные пути. По сути он захлебнулся. Читать далее...

Надежда Савченко в Таллинне

По словам депутата украинского парламента, бывшей военной летчицы Надежды Савченко, в поисках выхода из конфликта на Украине нужно сосредоточиться не на поиске виноватых, а на шагах, которые позволят улучшить ситуацию в будущем. Читать далее...

Как будет выглядеть транспортная развязка в Хааберсти

Таллинский коммунальный департамент определил победителя конкурса претендентов на строительство транспортной развязки в Хааберсти: лучшим признано предложение АО "Нордекон" (Nordecon AS). Смотрите видео...

Квартирное товарищество выставило гигантский счет за отопление

В декабре прошлого года Харьюский уездный суд обязал должника уплатить в пользу квартирного товарищества 65 821,32 евро за неоплаченное отопление. Однако, по словам должника, суд не учел важные обстоятельства, в связи с чем тяжба продолжится в окружном суде. Читать далее...

SpaceX запустила уже использованную ракету

Компания SpaceX впервые запустила уже использованную ракету, первую ступень которой ранее успешно вернули на морскую платформу. В ходе нынешнего старта ступень также приземлилась на платформу. Теперь ракета-носитель Falcon-9 первой в мире получила статус многоразовой и, теоретически, может готовиться к третьему старту. Смотрите видео...

Эстонию накрыло снегом

С раннего утра основные и крупные второстепенные шоссе мокрые или занесены снегом. Местами идет снег, из-за чего видимость на дорогах ограничена. Читать далее...