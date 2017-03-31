Die Welt: Россия использует рабов из КНДР на стройках ЧМ-2018

"За ними практически круглосуточно ведется наблюдение, у них нет контактов с внешним миром, и им платят мизерную зарплату. Все эти люди - неквалифицированные рабочие, которые имеют либо минимальные, либо вообще никаких навыков обращения с современными инструментами", - описывает условия жизни северокорейских строителей адвокат Андрей Якимов.

Рабочие, как говорится далее, "приехали в Россию по приказу руководства Северной Кореи для строительства стадионов к ЧМ-2018".

По словам Якимова, "их вербовали на 10 лет, и при этом обещали увеличенные порции риса и вечную благодарность династии Кимов. В то же время 90% их заработной платы в иностранной валюте режим забирает себе, обеспечивая приток валюты в КНДР. Эта бизнес-модель функционирует уже десятилетиями".

Всего, по данным ООН, в настоящее время северокорейские компании, занимающиеся наймом работников, "отправили заказчикам за границу от 50 до 100 тысяч граждан КНДР. В основном они работают в России, странах Ближнего Востока и Китае", говорится в статье.