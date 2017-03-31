Савченко в интервью Rus.Postimees: Порошенко ждет судьба Януковича

Rus.Postimees удалось побеседовать с Надеждой Савченко. Смотрите видео!

Надежда Савченко / Geert Vanden Wijngaert/AP

- У вас непросто складываются отношения и с лагерем Тимошенко, и с лагерем Порошенко. Не думали ли вы о том, чтобы выставить свою кандидатуру на выборах президента Украины?

- Это самый часто задаваемый мне вопрос в последнее время, поскольку все ощущают, что ситуация нагнетается, краски сгущаются. Я хочу, чтобы народ не ошибся в этот раз. И Тимошенко, и Порошенко – это старые акулы политического бизнеса. В их случае не важно, как голосуют, а важно, как подсчитывают голоса. У нас нет эволюционного пути, благодаря которому человек мог бы честным путем прийти к власти. У нас обязательный путь – эволюция и революция одновременно. Здесь важно найти баланс, так как вокруг одни опасности: есть внешняя агрессия, есть внутренняя проблема – коррупция. Очень важно не промахнуться, чтобы не разорвать страну. Нужно думать! Если я пойму, что людям это нужно, тогда выберу этот путь. Я же служила в ВДВ, где был девиз: «Никто кроме нас!». Поэтому, если не мы, то кто?

- Есть ли у Порошенко шанс избраться на второй срок? Насколько успешно нынешний президент и кабмин контролируют страну?

- Нет у него шансов! Каждый президент, который приходит к власти в нашей стране, почему-то думает, что будет вечным, как Путин. На самом деле не будет: люди многого не прощают. Никто не простит ему столько крови, коррупции и торговли на крови наших людей. Если ему хватит подлости, чтобы подсчитать голоса в свою пользу и избраться во второй раз, его ждет судьба хуже Януковича!

Проблема манипуляций на выборах остается в Украине еще с постсоветской системы, мы все боремся-боремся с ней майданами, но каждый раз не можем довести это дело до конца.

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- Насколько вероятен такой сценарий, что восточные территории окончательно отколятся от Украины и перейдут под контроль России?

- Никогда нельзя ничего исключать, особенно в геополитике и политике, в условиях войны. Если ты предугадаешь какие-то варианты, то станешь сильнее, сделаешь удар на опережение. Однозначно, что такие политические желания есть. Нужно ли это в целом? Наверное, нет. Все зависит от того количества глупостей, которые еще наделает украинская власть. Каждый раз ситуацию можно было изменить в позитивную сторону, но каждый раз властьимущими делались ошибки, чтобы не потерять свой капитал и в угоду своим интересам. Ошибки делались в ущерб и оккупированным, и неоккупированным территориям. Сейчас важно понять, что мы можем еще успеть исправить эти ошибки и стать на правильный путь. А если не успеем, то война затянется надолго.