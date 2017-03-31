Савченко в интервью Rus.Postimees: Порошенко ждет судьба Януковича

Бывшая военная летчица, депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко прилетела в Эстонию для участия в семинаре «Политика Восточного партнерства ЕС и инфовойна России против Украины», организованном евродепутатом Марью Лауристин.
Rus.Postimees удалось побеседовать с Надеждой Савченко. Смотрите видео!
Надежда Савченко / Geert Vanden Wijngaert/AP
- У вас непросто складываются отношения и с лагерем Тимошенко, и с лагерем Порошенко. Не думали ли вы о том, чтобы выставить свою кандидатуру на выборах президента Украины?
- Это самый часто задаваемый мне вопрос в последнее время, поскольку все ощущают, что ситуация нагнетается, краски сгущаются. Я хочу, чтобы народ не ошибся в этот раз. И Тимошенко, и Порошенко – это старые акулы политического бизнеса. В их случае не важно, как голосуют, а важно, как подсчитывают голоса. У нас нет эволюционного пути, благодаря которому человек мог бы честным путем прийти к власти. У нас обязательный путь – эволюция и революция одновременно. Здесь важно найти баланс, так как вокруг одни опасности: есть внешняя агрессия, есть внутренняя проблема – коррупция. Очень важно не промахнуться, чтобы не разорвать страну. Нужно думать! Если я пойму, что людям это нужно, тогда выберу этот путь. Я же служила в ВДВ, где был девиз: «Никто кроме нас!». Поэтому, если не мы, то кто?
- Есть ли у Порошенко шанс избраться на второй срок? Насколько успешно нынешний президент и кабмин контролируют страну?
- Нет у него шансов! Каждый президент, который приходит к власти в нашей стране, почему-то думает, что будет вечным, как Путин. На самом деле не будет: люди многого не прощают. Никто не простит ему столько крови, коррупции и торговли на крови наших людей. Если ему хватит подлости, чтобы подсчитать голоса в свою пользу и избраться во второй раз, его ждет судьба хуже Януковича!
Проблема манипуляций на выборах остается в Украине еще с постсоветской системы, мы все боремся-боремся с ней майданами, но каждый раз не можем довести это дело до конца.
Смотрите более полную версию интервью! Надежда Савченко рассказала Rus.Postimees об отношениях с СБУ и о том, как нужно бороться с врагом.
- Насколько вероятен такой сценарий, что восточные территории окончательно отколятся от Украины и перейдут под контроль России?
- Никогда нельзя ничего исключать, особенно в геополитике и политике, в условиях войны. Если ты предугадаешь какие-то варианты, то станешь сильнее, сделаешь удар на опережение. Однозначно, что такие политические желания есть. Нужно ли это в целом? Наверное, нет. Все зависит от того количества глупостей, которые еще наделает украинская власть. Каждый раз ситуацию можно было изменить в позитивную сторону, но каждый раз властьимущими делались ошибки, чтобы не потерять свой капитал и в угоду своим интересам. Ошибки делались в ущерб и оккупированным, и неоккупированным территориям. Сейчас важно понять, что мы можем еще успеть исправить эти ошибки и стать на правильный путь. А если не успеем, то война затянется надолго.
- Как можно исправить ошибки?
- Начать нужно с переизбрания политической элиты. Это то, во что поверят и оккупированные, и неоккупированные территории. Этого людям еще никто и никогда не предлагал. Эту программу я пытаюсь донести до жителей Украины. Мы не должны доверять власти, делегируя ей все полномочия на управление нашими жизнями. Мы должны ее контролировать!
Сейчас мы изучаем модели нового государствостроения – европейских децентрализаций: опыт Германии и Польши. Мы не хотим такой децентрализации, как в России. Это просто феодальный строй и князья! Мы должны найти свой сбалансированный путь. А уже потом будем всё менять: власть, систему, бороться с врагом. Это и объединит Украину.
- А как бороться с врагом?
- В первую очередь – не бояться! Всегда нужно учитывать хитрость и подлость врага, реагировать наперед и ничего не ждать, если уж идет война. Бороться с врагом нужно всеми доступными методами. Будем возвращать домой умы и сердца наших людей, которые поверили врагу, а потом были им обмануты, получив войну от России. Они поняли, что Путин их больше никогда не спасет. В будущем это поймет каждый. Всё в наших руках!
Мы благодарны Европе за помощь. Мы никогда не простим России произошедшее. Я имею в виду тех, кто решил, что имеет право забрать у других всё, включая свободу, жизни и земли. Это очень неправильно!