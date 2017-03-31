Один из лучших велосипедистов мира погиб во время соревнований
31 марта 2017 г., 15:35
Майк Холл, один из лучших велосипедистов мира, участвовавший в соревнованиях на длинные дистанции, погиб во время заезда после того, как попал в ДТП в Австралии.
Холл принимал участие в соревнованиях Indian Pacific Wheel Race и ехал из Перта в Сидней. Перед смертельным ДТП он шел в заезде вторым, сообщает Postimees.ee.
Сообщение о трагической аварии поступило к медикам в 6.30. Спасти жизнь спортсмена не удалось – он умер на месте происшествия. Детали трагической аварии выясняются.