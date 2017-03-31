Один из лучших велосипедистов мира погиб во время соревнований

Холл принимал участие в соревнованиях Indian Pacific Wheel Race и ехал из Перта в Сидней. Перед смертельным ДТП он шел в заезде вторым, сообщает Postimees.ee.

Сообщение о трагической аварии поступило к медикам в 6.30. Спасти жизнь спортсмена не удалось – он умер на месте происшествия. Детали трагической аварии выясняются.