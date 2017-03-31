СМИ: в последний раз российские подлодки так часто патрулировали водные просторы в период холодной войны

Военно-морской флот России (ВМФ) в прошлом году впервые вышел на уровень СССР по количеству времени, проведенного подводными лодками в походах. Об этом сообщил в главком ВМФ России адмирал Владимир Королев, который в пятницу, 31 марта, принимает участие в церемонии спуска на воду атомной подлодки "Казань", пишет newsru.com.

По словам главнокомандующего, в 2016 году время, проведенное российскими подводными лодками в походах, превысило три тысячи суток. "В прошлом году мы вышли на тот уровень, который был до постсоветского периода по количеству ходовых суток. Это более трех тысяч суток в море подводного флота России. Это прекрасный показатель", - заявил адмирал (цитата по РИА "Новости" ).

Комментируя проходящую в Северодвинске церемонию спуска на воду второй многоцелевой атомной подлодки (АПЛ) проекта "Ясень" - "Казань", Королев назвал это событием для ВМФ и всей страны, сообщает ТАСС. "Спуск на воду современного подводного многоцелевого крейсера усовершенствованного проекта "Ясень-М" - это действительно событие для всей страны, для Вооруженных сил, для ВМФ. Мы вместе выполняем план строительства, утвержденный правительством. Создается группировка АПЛ, которые будут решать задачи в любых районах мирового океана и обеспечивать безопасность России", - пояснил главком ВМФ.

Кроме того, по его словам, шестая атомная подлодка под названием "Ульяновск", завершающая серию "Ясень-М", будет заложена в этом году. "Первый, головной корабль мы спускаем сегодня, последующие четыре корабля заложены, продолжается их строительство. Крайний корабль, шестой, который будет называться "Ульяновск", мы закладываем в этом году", - сказал адмирал.

До 2020 года для ВМФ РФ планируется построить семь подлодок проекта "Ясень", из них шесть - по модернизированному проекту 885М. Третью АПЛ серии "Ясень-М", названную "Красноярском", по плану завода, должны спустить на воду в 2019 году, отметил главком.

Головной подводный крейсер проекта "Ясень" под названием "Северодвинск" был передан ВМФ 17 июня 2014 года. Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М). Они имеют водоизмещение 13 800 тонн, глубину погружения - 520 метров, экипаж 64 человека, автономность 100 суток, подводную скорость 31 узел. На вооружении находятся мины, 533-миллиметровые торпеды, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".

Также Королев сообщил, что летом этого года на воду спустят атомную подлодку "Князь Владимир". Это первая АПЛ в модернизированном проекте "Борей", предполагающем, в частности, оснащение усовершенствованной баллистической ракетой "Булава-М".

Стоит отметить, что РФ задействовала свой подводный флот в военной операции в Сирии. В декабре 2015 года Россия впервые нанесла удар по позициям боевиков с подводной лодки из Средиземного моря. Тогда крылатые ракеты "Калибр" были выпущены с подлодки "Ростов-на-Дону" по бастионам террористов вблизи Ракки, самопровозглашенной столицы "Исламского государства"*.

В марте 2017 года начальник управления боевой подготовки Военно-морского флота контр-адмирал Виктор Кочемазов подтвердил в эфире "Эха Москвы", что ракетный комплекс "Калибр", установленный на российской подлодке, наносил удары по объектам ИГ* в Сирии. Представитель ВМФ не уточнил, производились ли удары из подводного положения, а также по каким именно целям.

При этом в середине марта ABC Espana писала со ссылкой на испанских военных, что Россия увеличивает присутствие своего подводного флота в Средиземном море. В случае с Испанией перемещение российских подлодок сводится к проходу через Гибралтарский пролив и подступы к нему. В штабе военно-морских сил НАТО в британском Нортвуде подтвердили, что присутствие подводного флота РФ в Средиземноморье увеличилось за последние годы. При этом военные указывают, что их возможности расширяются, в частности способность действовать скрытно возрастает.